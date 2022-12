Ida Platano preoccupa con un livido sotto l’occhio: ecco cosa le è successo

I follower dell’ex protagonista del trono over in pensiero: lei rompe il silenzio

Nelle scorse ore Ida Platano una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, ha destato parecchia preoccupazione ai suoi numerosi fan. In particolare l’ex dama si è mostrata con un occhio nero in una diretta social. Sono stati parecchi gli utenti della rete ad allarmarsi, dopo essersi resi conto del dettaglio. A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata, e per iniziare ha ringraziato tutti coloro che sono stati in pensiero per lei: “Eccomi qui, intanto voglio dirvi grazie perchè vi siete preoccupati veramente”. A questo punto ha rassicurato pronunciando le testuali parole: “Non è nulla sotto l’occhio, sono andata contro uno spigolo”.



La parrucchiera tranquillizza dopo un incidente domestico: “Non mi ha preso a pugni nessuno”

Anche se non fa più parte di Uomini e Donne, per aver lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, l’ex dama Ida Platano continua a far parlare di lei. La parrucchiera originaria dalla Sicilia nel corso di una diretta di ieri pomeriggio ha spiazzato i suoi followers facendoli stare in ansia, per essersi mostrata con un livido sotto un occhio evidente. A spiegare cosa le è successo è stata l’amica di Gemma attraverso un filmato condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, facendo sapere che si è trattato di un incidente domestico per il fatto di aver sbattutto contro uno spigolo: “Quindi tranquilli, non mi ha preso a pugni nessuno”. Sempre nel video in questione ha inserito questa didascalia: “Grazie per tutti i messaggi di preoccupazione che mi avete mandato”.

Procede la storia d’amore tra la coppia nata nel dating show: le dediche sui social

La 40enne che di recente ha replicato alle accuse, ha svelato un retroscena su un episodio che si è verificato sul posto di lavoro, cioè che una sua cliente le ha raccontato che il suo bambino la cercava sostenendo di aver sentito il suo profumo: “Nel bimbo è rimasto il mio profumo quando lo prendo in braccio e viene a tagliarsi i capelli. Adoro i profumi, lo metto anche prima di dormire”. Intanto la relazione tra la parrucchiera e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele, dato che continuano a mostrarsi innamorati dopo l’ospitata a Verissimo e nel programma in cui si sono conosciuti. In questi giorni l’ex dama ha accompagnato delle foto con il suo fidanzato, con questa scritta: “Non è voglia di vederti. E’ voglia di guardarti sempre”.