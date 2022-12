Iva Zanicchi: “Ho fatto una promessa a Milly Carlucci”, succederà a Ballando

Milly Carlucci, la cantante anticipa sulla prossima puntata dello show: “Fatto una promessa”

Dopo una settimana di stop dovuto alle partite dei quarti di finale del Mondiale di Calcio 2022, lo show del sabato sera di Rai1 tornerà in onda il 17 dicembre. Ed in gara a contendersi la vittoria c’è anche la coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. E proprio la cantante, in una lunga intervista concessa a DiPiùTv ha confessato di aver fatto una promessa alla conduttrice di Ballando con le stelle per la prossima puntata:

“A Milly ho promesso che, diciamo così, racconterò delle barzellette più caste. Poi ho fatto anche un fioretto, ogni volta che mi scapperà una parolaccia, e durante le prove me ne scappano, mi farò il segno del croce.”

Si vedrà quindi se sabato prossimo succederà davvero che la cantante racconti una barzelletta casta.

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi confessa: “Mia figlia mi sgrida se sbocco in diretta”

Durante l’intervista la cantante ha rivelato da chi ha preso la sua verve umoristica. Lei è nata lo stesso anno che è morta sua nonna Rosa, la quale stando ai racconti dei suoi genitori era di una simpatia unica. Infatti, racconta che ogni sera molte persone del paese si ritrovavano a casa sua per ascoltare i suoi divertenti aneddoti. E la cantante ha preso dalla nonna, quindi, l’ironia e l’autoironia e la voglia di far divertire che traspare anche nello show condotto da Milly Carlucci dove non mancano in ogni puntata la sue barzellette. Diversa da lei, invece, è sua figlia Michela sulla quale ha ammesso: “Non le ho mai sentito dire una parola fuori posto. Però è vero, mi sgrida se a Ballando sono sboccata e ha ragione, lo ammetto.” Schietta e diretta, invece, è la nipote di Iva, Virginia.

Iva Zanicchi glissa sull’insulto a Selvaggia Lucarelli: “Non ci voglio ripensare”

La giornalista di DiPiùTv ha ricordato alla cantante che a Ballando con le stelle si è fatta ricordare sin dalla prima puntata apostrofando la Lucarelli con un insulto sessista. A questa domanda, però, Iva ha subito tagliato corto: “Non mi ci faccia ripensare, ho chiesto scusa cospargendomi il capo di cenere.” Quell’insulto diede il via ad un vero e proprio tsunami, la cantane ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha chiesto in diretta scusa a Selvaggia, a sua volta presente in collegamento. Il lunedì successivo, però, la stessa cantante attaccò il modo di agire della conduttrice, a suo dire troppo schierata e poco imparziale. Dopo mesi di silenzio la conduttrice toscana ha rotto il silenzio ieri a Tv Talk, facendo un dovuto chiarimento. Durante l’intervista, infine, la Zanicchi ha aperto il suo cuore a Samuel Peron.