Mina Settembre, Marisa Laurito l’ha rivelato solo ora: “Sul set fu un inferno”

Oggi è un altro giorno, Marisa Laurito l’ha raccontato solo ora: “Il set? Un divertente inferno”

Nella puntata di oggi del talk di Rai1 di Serena Bortone è stata ospite l’attrice e cantante napoletana che di recente ha impersonato zia Rosa in Mina Settembre, fiction di successo di Rai1 con protagonista Serena Rossi che vede nel cast anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno ed altri grandi attori. E, a distanza di mesi, la Laurito per la prima volta ha raccontato cos’è successo sul set:

“Tu non sai che cosa divertente, è stato un vero inferno, ogni mattina al turco tutti che cantavano ‘Il babà è una cosa seria’.”

Quest’ultimo, infatti, è il celebre brano con cui si è presentata al Festival di Sanremo nel 1989 che fu uno straordinario successo noto e cantato ancora oggi.

Mina Settembre 2, l’attrice napoletana fa una rivelazione su Serena Rossi: “Ecco com’è il nostro rapporto”

Ospite ad Oggi è un altro giorno, Marisa Laurito ha elogiato il grande successo di ascolti di Mina Settembre. La fiction di Rai1 nata dai romanzi di Maurizio De Giovanni è stata sin dalla prima stagione una delle serie più viste di Rai1 ed il successo è cresciuto anche nella seconda quando c’è stato l’ingresso del personaggio di zia Rosa impersonato appunto dall’attrice partenopea. Quest’ultima poi, ha rivelato anche in che rapporti è con Serena Rossi:

“Abbiamo avuto un rapporto straordinario.”

aggiungendo di esserla anche andata a trovare nel concerto tenuto ieri da Tosca dove appunto anche lei ha cantato. Nel frattempo è già certo che ci sarà anche Mina Settembre 3 infatti dopo il grande successo delle prime due stagioni è stato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ad anticipare che nei nuovi episodi, attesi sempre su Rai1 anche se ancora non è stata resa nota la data, ci saranno novità nella trama e se l’attrice sarà nuovamente nel cast.

Marisa Laurito indignata per le morti e le torture in Iran: “È uno scempio”

Conclusa l’intervista ad Oggi è un altro giorno, l’attrice napoletana ha detto la sua sulla condizione dei giovani in Iran, scesi in piazza per chiedere libertà e diritti: “È uno scempio quello che sta accadendo, noi adesso sappiamo tutto e non si tratta di politica ma di diritti umani, quella carta è l’unica cosa che può salvare il mondo e portare la pace.” Aggiungendo che nessun Dio può volere o giustificare tutto quello che sta succedendo in quelle zone.