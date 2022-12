Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia l’avevano nascosto: “Eravamo in lacrime”

Clizia Incorvaia l’ha svelato solo ora: “Io e Paolo Ciavarro ci siamo guardati stravolti”

La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip è pronta a trascorrere il primo Natale insieme al frutto del loro amore, il piccolo Gabriele e Nina, la bambina che è nata dalla precedente relazione di Clizia con Francesco Sarcina. I due hanno rilasciato una lunga intervista al magazine Gente dove oltre a raccontare tutto il loro entusiasmo hanno anche svelato per la prima volta le difficoltà che si incontrano nel doversi occupare di una piccola creatura:

“Ricordo all’inizio una sequenza di notti insonni. Capita a tutti per carità ma all’ennesima ci è successo di guardarci stravolti, con le lacrime che a stento trattenevamo negli occhi stanchi.”

La coppia pronta al grande passo del matrimonio, Paolo Ciavarro “Le nozze le organizzeremo bene”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una volta fuori il loro amore è proseguito coronandosi con l’arrivo di un figlio, il piccolo Gabriele. Primo figlio per il volto noto di Forum e secondo invece per l’influencer, già mamma di Nina nata dalla relazione con Francesco Sarcina. Ebbene durante l’intervista la giornalista del magazine ha ammesso che a questa splendida famiglia manca solo l’unione in matrimonio. Ci saranno presto le nozze? A questa domanda Clizia ha ammesso: “Arriveranno. Le sogno bucoliche, magari nella campagna toscana, con un abito rosa cipria, il mio colore del cuore, la famiglia e gli amici più cari, complici della nostra felicità.” Paolo, invece, ha aggiunto:

“Certamente, le nozze ci saranno. Vanno organizzate bene, ci vuole tempo, ma accadrà. Ciò che conta di più però già c’è, lui tra le mie braccia e lei al mio fianco. Per me l’essenziale e qui.”

“Eleonora Giorgi è una nostra complice”: la rivelazione di Clizia Incorvaia sulla suocera

Come ogni coppia che si rispetti, anche l’influencer (che di recente ha difeso la sorella Micol al GF Vip) e Paolo Ciavarro hanno bisogno di momenti di tranquillità e tutti per loro ma con dei figli questo è difficile. Clizia, però, durante l’intervista ha confessato di avere una complice su questo: “Abbiamo una complice che ci permette di organizzare qualche cena tète-à-tète o una piccola fuga romantica a Parigi. È mia suocera Eleonora (Giorgi ndr). È lei che ci ha insegnato che per essere dei genitori felici bisogna prima essere una coppia appagata.” I due, poi, hanno ampiamente parlato del piccolo Gabriele che li ha uniti ancora di più come coppia.