Alberto Matano sorpreso da una notizia a La vita in diretta: “Colpo di scena”

La vita in diretta, il conduttore annuncia: “C’è un nuovo colpo di scena riguardante Gina Lollobrigida”

Ne parlano ormai da giorni tanti conduttori in vari programmi e oggi, mercoledì 25 gennaio, nella sua trasmissione Alberto Matano non è stato da meno, avendo aperto la diretta proprio con una notizia delle ultime ore: ci riferiamo alla vicenda di Gina Lollobrigida, all’indomani dell’apertura del testamento che, come abbiamo raccontato ieri, vede metà del patrimonio andare nelle mani del figlio Milko e l’altra metà destinata ad essere ereditata dal factotum Andrea Piazzolla, mai come adesso al centro dell’attenzione mediatica anche per via del processo a suo carico (è accusato di circonvenzione di incapace). “Dopo l’apertura del testamento, avvenuta ieri, c’è un nuovo colpo di scena” ha quindi annunciato Matano nei primi minuti della diretta di oggi, spiegando poi:

Si parla di alcuni oggetti preziosi, ovvero opere d’arte, trasferiti dalla villa di Gina ad una casa d’aste. E c’è una testimonianza dell’attrice, risalente al 2020, relativa proprio allo spostamento di queste opere.

“Tra poco sentiremo cosa ha detto, è un documento davvero importantissimo” ha anticipato inoltre.

“Questa storia sembra non finire mai”, il commento del conduttore sulla vicenda Lollobrigida

“Insomma, questa sembra essere davvero una storia che non finisce mai” ha commentato subito dopo Alberto Matano. Dopo alcuni spazi dedicati alla cronaca, dunque, è arrivato il blocco su Gina Lollobrigida, all’inizio del quale Alberto ha spiegato che in tribunale è stata acquisita come prova una dichiarazione che l’attrice ha rilasciato tre anni fa, con la quale ha asserito: “Non volevo disfarmi di tutti quei beni perchè alcuni, come le icone sacre, mi proteggono”. Il mistero che ruota attorno a tali opere è che stavano per essere vendute, ma l’asta è stata bloccata dalla guardia di finanza solo tre giorni prima del suo svolgimento. A questo proposito, stamani Andrea Piazzolla a Storie Italiane ha chiarito di non aver mai fatto nulla all’insaputa dell’attrice.

Alberto Matano: “Non c’è pace per Gina Lollobrigida dopo la sua scomparsa”

“Non c’è davvero pace per Gina. Non sono passati neppure dieci giorni dalla sua morte, oggi c’è stata un’udienza nella quale lei avrebbe dovuto testimoniare, perciò fa fede ciò che ha detto nel 2020” ha dichiarato successivamente il conduttore de La vita in diretta, cedendo poi la parola alla sua inviata Antonella Delprino, intervenuta dall’esterno del tribunale di Roma, dove proprio stamani si è svolta, appunto, l’udienza della quale ha parlato Alberto. “Gina aveva fatto depositare temporaneamente le opere d’arte nella casa d’aste, per via di alcuni lavori che doveva fare alla villa. Alcuni voleva venderli, ma erano oggetti meno preziosi” ha chiarito l’inviata.