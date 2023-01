Alessandro Preziosi nella nuova fiction Black Out: “Situazione angosciante”

L’attore della nuova fiction di Rai1: “Ho vissuto una situazione angosciante”

Lunedì 23 e martedì 24 gennaio andranno in onda le prime due puntate di Black Out-Vite sospese, un triller ad alta quota girato da Riccardo Donna. Protagonista principale Alessandro Preziosi. Ma qual è la trama della nuova fiction di Rai1? La storia è ambientata in Trentino, nella Valle del Vanoi. I protagonisti sono gli ospiti di un lussuoso albergo di montagna che si ritrovano lì per feste di Natale. La sera della Vigilia si consuma un dramma: una valanga travolge la zona e gli ospiti dell’albergo che rimangono isolati. L’unico passo che collega l’hotel con il resto del mondo è impraticabile. Gli ospiti restano intrappolati lì insieme ai loro segreti. Preziosi interpreta Giovanni Lo Bianco, un broker assicurativo, vedovo e con due figli adolescenti. L’uomo ha un passato oscuro. L’attore ha rivelato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di aver vissuto una situazione simile:

“Ho vissuto una situazione angosciante non in montagna ma in mezzo al mare, avevo 18 anni. Ero a Palinuro con degli amici quando a un certo punto è andato in avaria il motore della nostra barca. Siamo stati al largo finché è venuto buio. Ci ha salvato la motovedetta della Guardia Costiera”.

Black Out-Vite sospese, l’attore: “Ecco perché questa storia piacerà”

Per Alessandro Preziosi girare questa fiction è stata un’impresa difficile, certe notti hanno girato mentre fuori c’erano meno 3 gradi! Il personaggio che interpreta ha sempre trascurato i figli per il lavoro. Solo quando la moglie è morta si è messo a fare davvero il padre. L’attore spiega perché secondo lui questa serie piacerà al pubblico:

“E’ la prima volta che recito in una serie così. Ci sono tante caratteristiche affascinanti: la catastrofe naturale, il giallo, la tensione. Io stesso, mentre leggevo il copione, avrei voluto sapere cosa succede nell’ultima puntata”.

Black Out dal 23 gennaio su Rai1: anticipazioni e cast

Nella nuova fiction di Rai1, oltre ad Alessandro Preziosi recitano anche Aurora Ruffino, Marco Rossetti, Caterina Shulha e Rike Schimd che interpreta il ruolo di una dottoressa tedesca che vive sotto copertura. Quasi tutti i personaggi nascondono un segreto scottante. Forse tra loro si nasconde anche un pericoloso assassino. Come finirà Black Out? Si salveranno tutti con l’arrivo dei soccorsi o faranno una brutta fine? I telespettatori rimarranno senza fiato. L’appuntamento con le prime due puntate di Black Out-Vite sospese è per lunedì 23 e martedì 24 gennaio in prima serata su Rai1.