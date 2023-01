Ascolti, vola Massimiliano Ossini: ieri record stagionale per Linea Bianca

Record stagionale per il programma itinerante condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi

Ha registrato il miglior risultato di questa stagione ieri, sabato 28 gennaio 2023, Linea Bianca, in onda con la quinta puntata dell’edizione partita a Natale. A seguire l’appuntamento girato sulle Alpi Marittime, in Piemonte, sono stati quasi 2milioni di telespettatori con un ottimo share del 14%. Nello specifico, la media esatta di telespettatori è stata di 1milione 946mila. Un ottimo riscontro, quindi, ennesima dimostrazione dell’apprezzamento da parte del pubblico di Rai1 per una trasmissione entrata ormai nel cuore dei telespettatori appassionati del mondo della montagna e non solo, che Ossini ha portato al successo rilanciandola nel 2014, dopo una prima non fortunata edizione testata molti anni prima, con un altro conduttore.

Seguitissima la puntata di Linea Bianca girata sulle montagne del Piemonte: battuto Freedom

Con la puntata di ieri del suo programma, Massimiliano Ossini, difendendosi benissimo dalla corazzata delle soap che tutti i sabati Canale5 schiera nel primo pomeriggio, ha battuto Italia1, rete sulla quale è andato in onda un altro programma divulgativo, ossia Freedom, che si è fermato al 3.1% di share.

Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, la trasmissione il 28 gennaio si è aperta in vetta alla Rocca dell’Abisso, nel complesso delle Alpi Marittime piemontesi, con il conduttore e la collega Giulia Capocchi in trasferta nei dintorni di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Le telecamere hanno poi seguito l’antica Alta Via del Sale, realizzata per collegare le Alpi al Mar Ligure, passando tra boschi popolati da branchi di lupi. Una finestra è stata aperta, inoltre, sulle cantine simbolo della produzione enologica italiana, nel cuore delle Langhe.

Settimana d’oro per Massimiliano Ossini: record d’ascolti anche per Unomattina

Non poteva chiudere il mese di gennaio in maniera migliore Massimiliano, che nei giorni scorsi, come abbiamo raccontato in un precedente pezzo, ha ottenuto un record d’ascolti anche con Unomattina, trasmissione che gli sta dando soddisfazioni sempre maggiori e con la quale fa crescere quotidianamente la curva dello share di Rai1 di tanti punti, nonostante il traino decisamente debole del TG1. Ricordiamo che Ossini ha iniziato a condurre il programma a giugno dell’anno scorso, affiancato fino all’inizio di settembre dalla giornalista del TG1 Maria Soave, mentre a metà settembre ha preso le redini in solitaria della trasmissione, che condurrà fino all’inizio della prossima estate ma sarà sicuramente di nuovo alla conduzione nella prossima stagione tv visto il successo crescente in termini di dati auditel.