Barbara d’Urso, colpo di scena! Presto protagonista di una nuova fiction?

“Sto leggendo la sceneggiatura per una fiction”, la notizia lanciata dalla nota conduttrice

Instancabile e piena di energia, Barbara d’Urso continua a stupire il suo pubblico affezionato. Dal 14 febbraio sarà al teatro nazionale di Milano con lo spettacolo teatrale Taxi a due piazze e ogni giorno intrattiene i telespettatori della rete ammiraglia con Pomeriggio 5. Ma non è tutto, presto la conduttrice partenopea potrebbe tornare protagonista in tv nei panni di attrice. A rivelarlo è stata lei stessa sulle pagine del numero in uscita oggi di Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sto leggendo la sceneggiatura per una fiction”.

Non ha svelato il titolo della nuova serie e nemmeno se accetterà di tornare a recitare in tv, solleticando la curiosità di quanti la seguono con affetto. La conduttrice ha ammesso di essere sempre innamorata della vita e pronta a mettersi in gioco e seguire le sue passioni, sottolineando di non capire chi “coltiva la rabbia e l’invidia”. Lei al contrario lei cerca sempre di vedere il lato positivo in tutto e di gioire delle piccole cose che offre la vita.



Barbara d’Urso si espone e ammette: “Aprirei le menti chiuse di alcune persone”

Ha iniziato il 2023 con lo spirito giusto la conduttrice di Pomeriggio 5 che ha ammesso che non cambierebbe nulla di se stessa e di sentirsi realizzata e fiera di ciò che ha costruito. “Sto così bene con me stessa che sinceramente non cambierei nulla” ha raccontato, dichiarando poi:

“Però con la bacchetta magica aprirei le menti chiuse di alcune persone”.

Circondata dalle sue amiche del cuore e dall’immancabile Angelica, che l’accompagnerà anche in Taxi a due piazze con una piccola parte, la conduttrice ha ammesso che l’amicizia è un elemento fondamentale della sua vita. Quello che rende le amiche speciali è la fiducia reciproca. Ha sottolineato anche di credere fermamente nell’amicizia tra uomo e donna e in futuro magari potrebbe pensare a un podcast proprio con i suoi più cari amici. Senza peli sulla lingua ha sottolineato che anche nel complicato mondo dello spettacolo ha trovato persone sincere e complici.

Pomeriggio Cinque, conduttrice è certa: “Facciamo tante opere di solidarietà”

Si è svegliata presto anche questa mattina Barbara d’Urso, punta nel vivo da Fiorello ieri, che dopo l’allenamento quotidiano sarà impegnata fino alle 14 con le prove del suo nuovo spettacolo teatrale per poi partire alla volta di Cologno. Oggi pomeriggio sarà in diretta e, sulla trasmissione di Canale5, ha ammesso: “Facciamo del bene e tante opere di solidarietà”. Intanto il suo cuore continua a battere per i suoi figli e per il pubblico affezionato che la segue con dedizione da anni.