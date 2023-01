Blackout-Vite sospese prima puntata: riassunto, replica RaiPremium, Raiplay

Dove rivedere la puntata della fiction di Rai1

E’ andata in onda ieri sera la prima puntata di Blackout-Vite sospese, un mistery drama ambientato nella valle del Vanoi in Trentino. Quattro le puntate previste della serie tv con Alessandro Preziosi che questa settimana avrà il doppio appuntamento settimanale (stasera andrà in onda la seconda puntata) mentre dalla prossima andrà in onda solo il lunedì. In attesa di leggere cos’è successo nella puntata di ieri sera, lunedì 23 gennaio, vediamo come recuperarla. Sul sito di Raiplay lo streaming è disponibile sempre, sia durante la messa in onda delle puntate che in qualsiasi momento. A differenza delle altre fiction e serie tv di Rai1, invece, al momento la replica su Rai Premium non è prevista ma molto probabilmente verrà inserita nella programmazione dei prossimi giorni.

Cos’è successo nella prima puntata di Blackout-Vive sospese

La prima puntata della fiction di Rai1 si apre il giorno della Vigilia di Natale in un paesino in montagna immerso nella neve. Da subito spiccano Giovanni Lo Bianco, interpretato da Alessandro Preziosi che ha parlato di cataclismi, in vacanza con i figli, e Claudia Schneider (Rike Schmid) un medico inserito nel programma testimoni perché ha assistito ad un omicidio di mafia. Il boss che la donna ha visto in faccia è il fratello di Giovanni che, trovata per puro caso la donna, riceve l’ordine di farla fuori. Giovanni però non riesce ad ucciderla e preso dalla paura ha un incidente d’auto. Poco dopo avviene una valanga senza precedenti e il paesino resta isolato. Nell’hotel arriva anche Marco (Marco Rossetti) ex marito di Claudia che fa saltare la copertura a lei e alla figlia Anita.

Riassunto della prima puntata della serie tv

Nella seconda parte della puntata la figlia di Giovanni, Elena, è in pericolo di vita perché durante la valanga ha sbattuto la testa. Per fortuna a salvarla c’è Claudia a cui l’uomo deve praticamente ormai tutto. Tra sensi di colpa verso la donna e senso del dovere verso il proprio fratello malavitoso Giovanni Lo Bianco procede con il suo piano di uccidere la donna. Le manomette dunque i farmaci approfittando del fatto che la dottoressa è allergica ad alcuni medicinali che lui scambia con le sue medicine. Claudia entra in shock anafilattico ma per fortuna, grazie alla nuova compagna dell’ex marito Marco, riesce a salvarsi. L’appuntamento è dunque per stasera con la seconda puntata di Blackout-Vite sospese (QUI le anticipazioni) alle 21:30 circa su Rai1.