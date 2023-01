Blackout – Vite sospese: trama, quante puntate, cast, dove è stata girata

Dove è stata girata la nuova fiction di Rai1

Tutto è pronto per il debutto di Blackout – Vite sospese che andrà in onda da stasera, alle 21:30 circa, su Rai1. Si tratta di una fiction molto diversa da tutte le altre e piuttosto unica nel suo genere. Infatti è un prodotto innovativo che non è basato su ricostruzioni in studio ma su luoghi reali che hanno messo a dura prova gli attori. Metri e metri di neve, un posto in cui c’era ben poco e tanto freddo è quello che ha vissuto la squadra. La principale location della serie con Alessandro Preziosi è il Trentino e precisamente la Valle dei Vanoi. La vicenda è ambientata nel paesino di Valdena che nella realtà è Caoria, frazione di Canal San Bovo. A questi luoghi si aggiungono la valle del Primiero, le Pale di San Martino, la Val Venegia e la Val Canali.

Quante puntate è Blackout – Vite sospese e qual è il cast di attori

La messa in onda della nuova fiction di Rai1 parte con un doppio appuntamento, nelle serate di stasera e domani, mentre le altre due andranno in onda solo di lunedì con il finale previsto per il 6 febbraio. Le puntate dunque sono 4. Il cast della serie tv vede Alessandro Preziosi nei panni del protagonista. Accanto a lui ci sono volti noti della serialità italiana come Marco Rossetti (recentemente in Doc-Nelle tue mani 2), Aurora Ruffino (Un passo dal cielo 6 e Noi), Caterina Shulha (Tutta colpa di Freud-la serie, Un passo dal cielo e Nero a metà), Federico Russo (I Cesaroni e L’Isola di Pietro), Riccardo Maria Manera, Eugenio Franceschini. La protagonista femminile, invece, ha il volto di Rike Schmid, importante attrice tedesca.

Trama della fiction con Alessandro Preziosi

La trama di Blackout – Vite sospese si apre durante la Vigilia di Natale quando avviene il distacco di un’importante slavina che isola la Valle del Vanoi senza soccorsi ed elettricità. I clienti dell’albergo, che nella realtà è Villa Welsperg, centro visitatori del parco di Paneveggio, si troveranno ad affrontare diversi accadimenti. Il protagonista Giovanni Lo Bianco, a cui presta il volto Alessandro Preziosi che parla di una situazione angosciante, e la vita gli cambierà quando scoprirà che lì c’è Claudia, primario sottoposto ad un programma di protezione testimoni dopo aver assistito ad un omicidio di Camorra. Giovanni è legato al clan perchè l’imputato è suo fratello. Da una parte vorrebbe uccidere la donna ma dall’altra è l’unica che potrebbe salvare sua figlia in coma dopo la valanga.