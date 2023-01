Da noi a ruota libera, Matilde Gioli sul film Fernanda: “Sono molto colpita”

Scritto da Liliana Morreale , il Gennaio 29, 2023 , in Serie & Film Tv

Matilde Gioli si sbilancia nel talk di Francesca Fialdini: “Ecco cosa mi ha colpito di più di Fernanda”

L’attrice martedì 31 gennaio sarà Fernanda Wittgens nell’omonima serie televisiva di Rai1. Si tratta della prima fiction che la vede assoluta protagonista. L’attrice è stata ospite nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera per fornire delle anticipazioni sulla fiction ma soprattutto per raccontare la vera storia di una delle eroine della nostra storia recente forse molto poco ricordata ed omaggiata rispetto al grande insegnamento umano. La Gioli infatti ha confessato:

“Io devo essere sincera non la conoscevo e penso che molti giovani, purtroppo, non la conoscono e per questo li invito a vedere il film.”

E poi ha aggiunto:

“A me ha colpito perché parla di valori che oggi si stanno un po’ perdendo e che invece ci salveranno da tutto il brutto del mondo.”

Da noi a ruota libera, l’attrice anticipa la trama della fiction di Rai1: “È stata un eroina”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, Matilde Gioli ha fornito degli spoiler sulla fiction Fernanda, in onda martedì 31 gennaio in prima serata su Rai1. Innanzitutto sulla protagonista ha ammesso: “È stata un’eroina perché ha deciso di salvare tante opere d’arte, cioè fisicamente rischiando la morte ogni secondo sotto i bombardamenti.” E poi, senza riuscire a trattenere l’emozione ha aggiunto:

“È stata un’eroina perché mentre trasportava le opere d’arte nelle camionette trasportava anche molte famiglie ebree accompagnandole in Svizzera, rischiando di essere uccisa, giustiziata o finire in carcere ed infatti ci finì in carcere.”

Chi era Fernanda Wittgens? È stata da molti definita come un esempio di impegno civile ed affermazione femminile. Prima direttrice donne della Pinacoteca di Brera che durante la seconda guerra mondiale si impegna a far espatriare in Svizzera centinaia di ebrei destinati, altrimenti, al campo di concentramento.

Matilde Gioli ospite nel talk di Rai1: “Bisogna parlare di più delle donne che hanno cambiato il mondo”

Il 27 gennaio è stata la giornata della memoria delle vittime dell’olocausto, una giornata importante che dovrebbe andare al di là di una retorica ricorrenza soffermandosi sulle storie di uomini e donne che non solo sono state vittime della ferocia del nazifascimo ma anche di quanti hanno sfidato quel clima per inseguire un ideale di giustizia. Ed infatti l’attrice ha concluso la toccante intervista a Da noi a ruota libera con un appello: “Bisogna parlare di più delle donne che hanno cambiato il mondo.” Francesca Fialdini, invece, poco dopo ha detto addio scossa ed addolorata ad un collega e amico.