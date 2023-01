“È morto”: Francesca Fialdini scossa per un lutto improvviso in diretta

Da noi a ruota libera, la conduttrice sfiora il pianto: “È scomparso un amico improvvisamente”

La puntata di oggi, domenica 29 gennaio, si è conclusa con la conduttrice Francesca Fialdini che, scossa e addolorata, ha voluto salutare un caro amico, prima che collega, scomparso oggi improvvisamente, il giornalista e direttore di rete Ludovico Di Meo. Dopo una puntata in cui sono mancati aneddoti divertenti e battute, la conduttrice prima di salutare i telespettatori e dare la linea al Tg1 ha ricordato Di Meo.

“Per quanto mi riguarda è stato il mio referente superiore ad UnoMattina. Questa scomparsa ci colpisce tantissimo perché non ce l’aspettavamo davvero che un uomo forte, robusto e gioioso come Ludovico se ne andasse all’improvviso”

ha ammesso sfiorando il pianto e con la voce rotta la conduttrice toscana.

Francesca Fialdini scossa per la morte del giornalista ed amico: “Non è facile per me dire queste cose”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ha continuato il suo commosso saluto a Ludovico Di Meo, morto improvvisamente oggi, aggiungendo:

“Non è facile per me dire queste cose. Mi unisco all’azienda nell’abbracciare la moglie e le due splendide figlie di cui ci parlava sempre ma soprattutto ci tengo a dire che è legato nella mia memoria per momenti di gioia, di allegria e positività e incoraggiamento.”

La conduttrice, poi, ha aggiunto che considerando che l’uomo era simpatico e sempre con il sorriso il modo migliore per onorarne la memoria è ricordalo con il sorriso per tutti i momenti allegri che hanno vissuto insieme. Subito dopo è partito un lungo applauso spontaneo dal pubblico e dall’attrice Matilde Gioli, tra gli ospiti di puntata, e la linea è stata data al Tg1.

È morto Ludovico Di Meo: chi era il giornalista di 63 anni scomparso improvvisamente oggi

Ludovico Di Meo fu conduttore del Tg1, vicedirettore del Tg2, direttore di Rai Cinema ed attualmente era direttore generale della San Marino RTV. L’uomo, classe 1959, nei giorni scorsi era stato operato alle coronarie, dimesso e tornato a casa si è sentito male, molto probabilmente per cause legate all’intervento. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi purtroppo per il giornalista non c’è stato nulla da fare e si è spento a soli 63 anni lasciando la moglie e due figlie. In queste ore in tanti stanno ricordando con dolore e commozione il giornalista e tra questi Francesca Fialdini oggi ha colto l’occasione per salutarlo in diretta nel suo Da noi a ruota libera.