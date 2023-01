Francesca Fialdini sbotta: “Competizione con Silvia Toffanin? Ecco la verità”

Da noi a ruota libera contro Verissimo, la conduttrice Rai smentisce la rivalità: “C’è posto per tutti”

Ogni domenica pomeriggio, la conduttrice toscana intrattiene il pubblico di Rai1 con il suo talk che parla ‘a ruota libera’ delle vite degli ospiti, spesso persone note ma a volte anche gente comune. E del suo programma e della passione e impegno che mette nel suo lavoro la conduttrice ha parlato in una lunga intervista concessa al sito WOM. Tuttavia, parlando degli ospiti non famosi, Francesca Fialdini ha voluto smentire nettamente la rivalità con Silvia Toffanin, conduttrice del diretto competitor:

“Per me è importantissimo non rinunciare a raccontare di loro, nonostante dall’altra parte ci sia un programma più glamour. Non mi piace nemmeno chiamarla concorrenza: c’è posto per tutti in televisione, anche se agli addetti ai lavori piace metterci in competizione e non si capisce nemmeno perché.”

Maria De Filippi elogiata da Francesca Fialdini: “Nelle storie di C’è posta per te ci riconosciamo”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ha poi voluto sottolineare come il suo talk si scontra con un ‘fiore all’occhiello’ di Canale5 e dunque non solo non si può parlare di concorrenza o sfida, ma i suoi ascolti, seppur inferiori a quelli di Verissimo sono più che buoni se si tiene conto dell’agguerrita controprogrammazione. E sempre rimanendo in casa Canale5, la Fialdini ha speso delle parole al miele per un’altra conduttrice di punta Mediaset: Maria De Filippi. La conduttrice ha confessato:

“Maria De Filippi insegna quanta forza e potenza ci sia nelle storie delle persone comuni. A prescindere dalla condivisione o meno del filone scelto, con C’è posta per te presenta storie in cui ci riconosciamo tuti perché, bene o male, raccontano i sentimenti, qualcosa di universale per cui tutti ci sentiamo chiamati in causa.”

Francesca Fialdini rivelazione spiazzante: “Per lavoro ho finto di essere una clochard”

La conduttrice di Fame d’amore e Da noi a ruota libera (apparsa scossa per un lutto) ha parlato durante la lunga intervista di come nei suoi programmi cerchi di ispirarsi a tematiche di inclusione, rispetto ed educazione. E poi ha rivelato che in passato, per lavoro, si è calata in una situazione molto particolare che le ha insegnato tanto: “Per lavoro ho finto di essere una clochard, con la telecamera che mi seguiva. Ho ricevuto le manifestazioni più importanti di solidarietà da chi dormiva veramente per strada o dagli immigrati, e non dalle famiglie “perbene”, con il loro atteggiamento altezzoso o i loro strattonare i loro bambini che si fermavano a guardare.”