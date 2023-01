Francesca Fialdini e la stoccata a Giovanni Minoli dopo il gelo in diretta

La reazione di Francesca Fialdini dopo il gelo con Giovanni Minoli a Da noi a ruota libera

Da ore non si parla d’altro che della tensione in diretta nella puntata andata in onda di Da noi a ruota libera tra la conduttrice ed il suo ospite, il giornalista e conduttore Giovanni Minoli. In sintesi quest’ultimo ha lanciato varie frecciate pesanti alla Rai, riportate nel terzo paragrafo. La conduttrice toscana in onda ha reagito con gelo ed imbarazzo, rimanendo immobile per alcuni secondi. Adesso, invece, a causa del clamore suscitato dalla notizia non è passato inosservato un gesto sui social. Nel dettaglio la Fialdini in queste ore sta condividendo su Instagram, sia nei post che tra le storie, spezzoni di chiacchierate con gli ospiti della puntata di ieri, con tutti da Alessandro Preziosi a Ron passando per la ballerina Carmen Diodato, tranne che con il giornalista.

Da noi a ruota libera: la conduttrice elogia Alessandro Preziosi e Ron e ignora Minoli

Dopo le tensioni in diretta con il suo ospite, Francesca Fialdini non ha rilasciato nessun commento o dichiarazione in merito ma a far rumore, paradossalmente, è proprio l’indifferenza riservata al giornalista. In queste ore sui suoi social ha elogiato tutti gli altri suoi ospiti della puntata di ieri. Innanzitutto sull’attore partenopeo, che l’ha ironicamente provocata, ha ammesso postando uno spezzone dell’intervista: “Alessandro Preziosi ha lasciato il segno! Godetevi la sua performance di ieri!” Parole di elogio anche per Ron:

“Il nuovo album e l’intensità di un percorso che dura da sempre per sempre.”

Ed infine anche un ringraziamento alla ballerina Carmen Diodato, unica professionista sorda del Teatro Massimo di Palermo: “Grazie Carmen” Insomma, ha citato e ringraziato tutti tranne Giovanni Minoli.

Francesca Fialdini e la tensione con Giovanni Minoli: cos’è successo ieri nel talk

La puntata di Da noi a ruota libera andata in onda ieri è stata una puntata ricca di ospiti con qualche problema tecnico. La chiacchierata tra la conduttrice ed il giornalista, invece, è stata contraddistinta da frecciate e gelo. Quando la Fialdini ha osservato: “Quest’azienda è molto cambiata.” Il suo ospite ha lanciato una frecciata alla Rai: “Sì, molto molto. Non so se in meglio. Non sono sicuro.” E quando dopo l’iniziale imbarazzo la conduttrice pietrificata ha domandato: “Che tipo di televisione guardi, preferisci.” Minoli ha lanciato un’altra stoccata alla Rai: “Guardo tantissimo le serie, mi piacciono moltissimo. Netflix, Sky… Hanno un modo di raccontare in certi casi superiore all’informazione”.