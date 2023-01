Maria De Filippi, niente polemiche su Sanremo: “Assurdo parlare di sfida”

La conduttrice di C’è posta per te non vuol sentire parlare di sfida con il Festival di Sanremo 2023

Durante la settimana di Sanremo Amadeus non avrà conto i soliti film o i soliti programmi mandati al macello perché, si sa, il Festival lo seguono tutti, bensì avrà una programmazione Mediaset piuttosto agguerrita: GF Vip, Le Iene e C’è posta per te. Su quest’ultimo punto si è parlato di una grande sfida televisiva e il pubblico sarà davvero curioso di vedere chi, l’ultima serata della kermesse, seguirà invece le storie strappalacrime del people show. Maria De Filippi ai microfoni di FQMagazine ha voluto mettere a tacere le polemiche: “Mi sembra assurdo sentir parlare di sfida. Sarebbe presuntuoso da parte mia”.

Maria De Filippi spiega perché il suo people show andrà in onda contro Amadeus

Perché Mediaset dopo anni di resa ha deciso di armarsi e, per la settimana del Festival di Sanremo, schiererà i suoi pezzi da novanta? Sicuramente per rosicchiare un po’ di terreno al potente Amadeus e anche per dare al pubblico una scelta perché, sembra strano a dirsi, ci sono persone che non seguono affatto la kermesse canora. Comunque sempre Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio su C’è posta per te in onda durante la serata finale: “Il mio editore ha chiesto legittimamente la messa in onda” quindi ci sarà, quasi come se fosse sempre andata in onda in quel periodo.

