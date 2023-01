Maurizio Costanzo parla del suo stato di salute: “Non dipende da me”

Il popolare giornalista svela i suoi buoni propositi: “Voglio vivere”

Maurizio Costanzo ha rilasciato una breve intervista su un recente numero del magazine Nuovo. Ed in questa circostanza ha rivelato ai numerosi lettori del periodico diretto da Riccardo Signoretti quali sono i suoi buoni propositi per l’anno appena iniziato. Cosa ha detto? Il marito di Maria De Filippi ha rivelato che ogni 31 dicembre ha sempre detto che il suo obiettivo per l’anno nuovo è quello di vivere, anche se non ha fatto mistero che purtroppo non dipende solo da lui:

“Ogni 31 dicembre mi dico sempre che il buon proposito è quello di vivere….Evidentemente non dipende soltanto da me, ma i buoni propositi spesso non dipendono solo da noi…”

Maurizio Costanzo non lo nasconde: “Farò di tutto per mantenermi in salute”

Successivamente il giornalista, sempre in questo suo intervento sul settimanale Nuovo, ha poi fatto presente che ovviamente chiunque abbia come obiettivo per l’anno nuovo di vivere farà di tutto per restare in salute:

“Se uno ha come buon proposito quello di vivere, vorrà dire che farà di tutto pur di mantenersi in salute…”

Difatti il marito di Maria De Filippi, il quale ha espresso la sua opinione su Donatella Bianchi e sull’eventualità che possa lasciare la guida di Lineablu per la politica (è candidata come presidenza della Regione Lazio per il Movimento 5 stelle), ha quindi confessato che per mantenersi in salute lavorerà il giusto, senza strafare, avendo anche una certa età: “Tenterò di lavorare quanto basta e non di più…”

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show lo promette: “Cercherò di comportarmi bene con gli altri”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sul magazine diretto da Riccardo Signoretti asserendo che in questo 2023 iniziato da pochissimi giorni cercherà anche di comportarsi bene con gli altri, anche perchè non ha la minima intenzione di avere rimorsi:

“In buona sostanza cercherò di comportarmi bene con gli altri per non avere rimorsi…”

Insomma l’obiettivo del marito di Maria De Filippi è chiaro per l’anno nuovo: vivere e cercare di stare in salute. E sicuramente sua moglie sarà al suo fianco come al solito, visto che dal momento in cui si sono sposati l’ha sempre controllato a vista, soprattutto per quanto riguarda la sua alimentazione. Si ricorda inoltre che quest’ultimo è stato ospite domenica scorsa da Silvia Toffanin a Verissimo. In questa occasione ha parlato del suo rapporto con la De Filippi, cogliendo l’occasione per svelare qual è il segreto per stare così tanti anni insieme felici: “Il segreto tra me e Maria è l’affetto, non l’amore…”