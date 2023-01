Paolo Fox, oroscopo febbraio 2023: le previsioni di tutto il mese prossimo

Scritto da Denis Bocca , il Gennaio 29, 2023 , in Oroscopo

Oroscopo del mese prossimo: le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco

Si sta per avvicinare la fine del mese corrente e ovviamente i fan dell’astrologia vogliono sapere cosa riserverà loro il futuro. E quale miglior modo se non quello di affidarsi alle previsioni di febbraio 2023 di Paolo Fox, tratte dal suo libro? Scopriamole partendo dai primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: ci vuole molta determinazione per apportare dei cambiamenti importanti. Questo vale nella sfera professionale così come nella sfera sentimentale.

TORO: saranno pronti alla comunicazione in tutti i campi. Tanta energia da spendere in progetti che riguardano anche la vita di coppia.

GEMELLI: non devono strafare nel lavoro perché questo comporta solo stanchezza e stress. Sono in arrivo dei progetti molto interessanti. Attenzione a come gestiscono i problemi.

CANCRO: il prossimo mese i nati sotto questo segno saranno invitati ad avere un approccio prudente negli affari e nella gestione del lavoro. I rischi azzardati con cattive compagnie vanno evitati come la peste.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle e i pianeti

Si prosegue con gli altri quattro segni dello zodiaco tenendo conto che l’astrologo per eccellenza per il suo oroscopo del mese prossimo analizza ciò che riguarda la sfera lavorativa e sentimentale:

LEONE: nel prossimo mese si contraddistingueranno per via delle scelte dettate dalla prudenza. Alcuni potrebbero rischiare di perdere soldi e opportunità.

VERGINE: è necessario un nuovo stimolo per riprendere il largo in tutti i campi. Forse potrebbero prendere un biglietto e volare all’estero per fare un’esperienza diversa dal solito.

BILANCIA: troveranno delle energie da spendere, anche se la partenza di questo 2023 non è stata affatto facile. Devono rimanere concentrati sugli obiettivi che si sono prefissati.

SCORPIONE: si raccomanda molto attenzione ai rapporti che intercorrono nel mondo del lavoro. Devono armarsi di grande creatività per superare questo mese indenni. Devono riflettere sulle persone che hanno accanto.

Previsioni di febbraio 2023: oroscopo di Paolo Fox degli ultimi segni

Infine gli ultimi segni dello zodiaco come se la caveranno? Scopriamolo con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il mese di febbraio:

SAGITTARIO: non riusciranno a farsi dare dei buoni consigli. Per fortuna arriveranno dei suggerimenti per il lavoro. Alcuni potrebbero cambiare radicalmente vita.

CAPRICORNO: devono dosare la forza e se non ce la faranno dovranno chiedere aiuto. Avranno entusiasmo da vendere, però, e non si arrenderanno così facilmente.

ACQUARIO: arriverà il momento, a febbraio, di vivere le emozioni in piena libertà. Devono aprire il loro cuore ai sentimenti e non ne usciranno delusi o feriti.

PESCI: grande forza per i nati sotto questo segno. Possono affrontare grandi sfide e grandi cambiamenti. Devono imparare a darsi forza da soli. Lavoro darà frutti nei prossimi mesi.