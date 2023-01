Pomeriggio 5: “Gina Lollobrigida incinta di Rigau”, Barbara d’Urso scioccata

Francisco Javier Rigau senza freni: “L’attrice aspettava un figlio da me”

Dal momento in cui Gina Lollobrigida è morta si sono scatenate furiose polemiche. E sulla vita privata della popolare attrice se ne sono dette di ogni, almeno così sembrava. Difatti oggi Barbara d’Urso ha annunciato che il suo ex marito ha rilasciato in queste ultime ore una clamorosa intervista a Tele5 in cui ha fatto una confessione spiazzante:

“Voglio farvi sentire questa intervista davvero choc…Ad un certo punto lui ha detto che Gina sarebbe rimasta incinta…”

Subito dopo la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha lanciato questa clip in cui l’uomo ha davvero detto che l’attrice anni fa sarebbe rimasta incinta, ma purtroppo l’avrebbe perso: “Io avrò avuto 18/19/20 anni e lei è rimasta incinta…Lo ha detto tutto il mondo, e dopo lo ha perso…” Rigau ha poi confidato al giornalista spagnolo che proprio per questo motivo che la Lollo avrebbe organizzato il loro matrimonio.

Barbara d’Urso rimasta sotto choc: “Se Rigau si fosse inventato tutto sarebbe grave”

Una volta finita la clip lo stupore di tutti gli opinionisti è stato evidente. E tutti si sono messi a fare i calcoli, visto che proprio l’uomo ha dichiarato alla tv spagnola che avrebbe messo incinta Gina Lollobrigida in un range di età che va dai 18 ai 20 anni: “Lei avrebbe già superato i 50 anni…” Per tale ragione la maggior parte degli ospiti non ha nascosto le proprie perplessità che questo evento sia mai successo. Ha poi preso la parola Samantha De Grenet, che ha dichiarato di non credere ad una sola parola di quanto detto da Francisco Javier Rigau: “Io non riesco proprio a credergli…” E anche gli altri ospiti hanno confessato di avere la stessa opinione. A quel punto è intervenuta la presentatrice di Pomeriggio 5, la quale ieri è stata criticata da Adriano Aragozzini, asserendo che se avesse davvero mentito su una cosa simile avrebbe esagerato:

“Se fosse una bugia quella che Gina era rimasta incinta e aveva perso il bambino…Tra tutte le bugie orrende che ho sentito da due anni a questa parte sarebbe veramente la più schifosa…”

Pomeriggio Cinque, Roberto Alessi non ha dubbi: “E’ terrificante”

Successivamente è intervenuto il direttore del magazine Novella 2000, il quale non ha fatto sconti a Francisco Javier Rigau, asserendo che a prescindere dal fatto che abbia detto o meno una bugia, non avrebbe dovuto fare una simile rivelazione per rispetto di Gina Lollobrigida:

“Anche se non fosse una bugia è terrificante che un uomo racconti di una donna rimasta incinta e che inoltre l’ha perso…”

Secondo il giornalista una rivelazione del genere l’avrebbe dovuta fare solo ed esclusivamente lei: “Sarebbe stato suo diritto…” E la presentatrice non ha potuto far altro che convenire con il suo ospite.