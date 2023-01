Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso: “Sei una carogna” dice l’ospite in lacrime

Massimiliano Buzzanca alla conduttrice: “Perchè devi per forza farmi piangere?”

Dopo una lunga pausa oggi è finalmente tornata Barbara d’Urso con il suo rotocalco pomeridiano tanto seguito dagli spettatori a casa. Nella prima parte è tornata a parlare come di consuetudine dei fatti di cronaca più importanti, mentre nella seconda ha dato ampio risalto a Lando Buzzanca venuto a mancare settimanale fa. In studio c’era anche il figlio di quest’ultimo, il quale ha rispedito al mittente tutte le accuse mosse nei suoi confronti per il modo in cui avrebbe trattato il padre negli ultimi mesi di vita. Difatti l’ospite oggi in diretta ha inoltre voluto precisare di aver già adito per vie legali nei confronti di tutte queste persone. Finita la parentesi legata alle polemiche la conduttrice di Pomeriggio 5 ha annunciato di voler mandare in onda una clip dedicata proprio al popolare attore:

“Siccome ho detto che ho avuto l’onore di avere Lando spesso da me…Voglio quindi far vedere, soprattutto a te, delle cose particolari…E l’amore che ha sempre provato per la moglie…”

E prima della messa in onda è intervenuto il figlio, che non ha nascosto di credere che questo sia ‘un colpo basso’: “Perchè vuoi farmi per forza piangere Barbara?”. Quest’ultima l’ha però rassicurato che la sua intenzione è invece quella di omaggiare nei migliore dei modi l’artista: “Non voglio farti piangere…E’ una cosa bella…L’amore enorme che tuo padre aveva verso tua madre…”

Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso lascia senza parole il suo ospite: “Sei una carogna”

Una volta finita la clip in cui i telespettatori hanno potuto vedere Lando Buzzanca parlare con così tanto amore di sua moglie morta qualche anno fa ha preso subito la parola il figlio Massimiliano, che non è riuscito a trattenere le lacrime, tanto da arrivare a definire la conduttrice del rotocalco pomeridiano ‘una carogna’:

“Sei una carogna Barbara…Quando è morta mamma casa è rimasta esattamente come l’ha lasciata…L’ha lasciata intonza per 12 anni…Neppure il letto ha permesso di rifare…”

La presentatrice, che oggi è finalmente tornata in tv dopo le feste natalizie, ha quindi voluto spiegare il motivo per cui ha deciso di mandare in onda questa clip: “Sai perchè ho voluto mandare in onda proprio questa clip? Perchè mi piace ricordare e far capire a casa che questo uomo ha amato per 57 anni sua moglie…Questo è…Preferisco chiudere così…”

Morte Gianluca Vialli, la conduttrice confessa: “Ha avuto una grande forza”

Barbara d’Urso ha poi cambiato argomento dedicando l’ultimissima parte di Pomeriggio 5 al popolare ex calciatore, che purtroppo è venuto a mancare giusto qualche giorno fa dopo aver perso la sua lunga battaglia contro un brutto male. In questa circostanza la presentatrice non ha nascosto che ovviamente è stata una grande perdita per tutto il mondo dello sport:

“Voglio fare un grande applauso a Gianluca Vialli…Al suo sorriso, alla sua grande tenerezza e alla sua forza…”

La presentatrice ha poi ricordato che lo sportivo ha dichiarato tempo fa di volere che il suo funerale non sia un momento triste, ma un momento allegro. La conduttrice ha inoltre ricordato Vialli con i suoi ospiti in studio ed in collegamento. Una volta finito questo blocco e aver poi dato le anticipazioni sulla puntata di stasera del GF Vip ha salutato i telespettatori augurando loro una buona serata.