Sanremo, ultime news: cosa si dice su Amadeus e Al Bano-Ranieri-Morandi

Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri sul palco dell’Ariston: “Conquisteranno tutti”

Cosa si vuole dire a tre mostri sacri della musica italiana quali sono Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri? Assolutamente nulla. Questi tre insieme saliranno sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 condotto ancora una volta dal grande Amadeus, sempre più Re di Rai1. Alessandro Cecchi Paone sul numero di settimana scorsa del settimanale Nuovo Tv ha dichiarato in maniera molto sicura che “i tre conquisteranno tutti ancora, a prescindere dall’età di chi li segue da casa”.

Sanremo 2023, fan è sicuro: “Al Bano darà una lezione di musica ai giovani”

Quando salì sul palco dell’Ariston Orietta Berti il pubblico impazzì letteralmente. Così come quando vi partecipò Ornella Vanoni e Iva Zanicchi. Perché le vecchie glorie, mai spente, della musica italiana non possono far altro che dare una lezione ai giovani che vogliono fare questo mestiere e che escono dai talent show come possono essere Amici di Maria De Filippi e X-Factor credendosi già delle star pronte a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. L’umiltà è quello che ci vorrebbe e infatti per i tanti giovani che parteciperanno a Sanremo, quest’anno, sarà una bella occasione vedere un mostro sacro come Al Bano insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri incantare il pubblico. Un fan del Festival è stato chiaro: “Al Bano darò una lezione di musica ai giovani”, così come i suoi colleghi.

Tutto quello che si sa sul Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus

Cosa si sa del Festival di Sanremo condotto da Amadeus? Ebbene si sa, oltre alla scenografia, che sarà accompagnato da Gianni Morandi in veste di co-conduttore e che durante le cinque serate sarà al fianco di una donna d’eccezione: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Come ospiti internazionali ci saranno i Black Eyed Peas e poi il pubblico potrà iniziare a cantare già da ora i grandi successi dei Pooh che faranno una speciale reunion per ricordare il loro amico e collega Stefano D’Orazio. E poi ovviamente ci saranno i big in gara, pronti a sfidarsi a colpi di ugola: grande attesa per il ritorno di Anna Oxa e della prima volta dei Cugini di Campagna. Favoriti alla vittoria finale Marco Mengoni, Giorgia e Ultimo. Ovviamente bisognerà stare molto attenti agli outsider come Gianluca Grignani, Colapesce e Dimartino e i Coma_Cose. Il 7 febbraio il Paese si fermerà e attenderà in religioso silenzio l’inizio della kermesse canora.