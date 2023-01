Lacrime a Storie Italiane, Eleonora Daniele in difficoltà: “Fatti forza”

A Storie Italiane le lacrime di mamma Rosa: il figlio malato di SLA non vivrà più in una casa piena di muffa

Una storia davvero molto toccante è stata raccontata nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, del seguitissimo programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ha ospitato la signora Rosa, già nota al pubblico della trasmissione dato che quasi un anno fa, esattamente nel mese di aprile del 2022, le telecamere del programma hanno documentato le condizioni di grande disagio nelle quali viveva assieme a suo figlio Ivano, purtroppo malato di SLA: una casa con le pareti quasi totalmente ricoperte di muffa, nella quale si è recata l’inviata Roberta Spinelli. E oggi, dopo aver rimandato in onda le immagini di quel giorno, a distanza di tanti mesi, Eleonora Daniele ha annunciato che la signora Rosa ha finalmente ottenuto una casa in cui vivere dignitosamente con suo figlio e gli altri familiari.

Eleonora Daniele e l’abbraccio alla signora Rosa: “Fatti forza, noi ci saremo sempre”

“Devi farti forza, sai che noi ci saremo sempre” ha detto la conduttrice di Storie Italiane alla sua ospite, scoppiata in lacrime ripercorrendo la storia della sua famiglia, di suo figlio in particolare, al quale è stata praticata una tracheotomia: ora Ivano è in ospedale e si spera che presto possa tornare a casa con sua mamma e sua sorella. Per la tensione del momento, alla signora Rosa è stato portato anche un bicchiere d’acqua. Vedendola particolarmente provata, Eleonora Daniele ha anche lasciato la sua postazione al centro del palco e si è spostata allo sgabello accanto a lei, confortandola per tutto il tempo dell’intervista. Più tardi, invece, mamma Rosa ha avuto la possibilità di abbracciare Ivan Cottini, il modello e ballerino malato di sclerosi multipla, proprio come il figlio Ivano, che Eleonora ha ospitato in studio, com’è avvenuto spesso anche in passato.

Puntata speciale quella di Storie Italiane andata in onda oggi: cambiata la struttura del programma

Quella che Eleonora Daniele (ieri dispiaciuta per la scomparsa di un noto personaggio) ha condotto oggi è stata una puntata particolare del suo programma: non vi sono stati, infatti, collegamenti in diretta e aggiornamenti sui casi di cronaca del momento, ma per tutta la prima parte si è parlato di disastri ambientali come la frana di Ischia del 26 novembre scorso, il nubifragio delle Marche di qualche mese fa, l’alluvione di Sarno del 5 maggio 1998 e il terremoto di Amatrice del 2016, mentre nella seconda parte sono state trattate storie di altro genere, ma comunque non legate alla cronaca.