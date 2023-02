Alberto Matano, si avvicina un giorno importante: “Avrebbe compiuto 70 anni”

La vita in diretta, il conduttore ricorda Massimo Troisi: “Tra pochi giorni sarebbe stato il suo compleanno”

Momento molto toccante nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 16 febbraio 2023, quando il padrone di casa Alberto Matano, dopo aver chiuso un collegamento con Antonella Clerici e i coach di The Voice Senior, ha detto ai telespettatori: “Si avvicina un compleanno importante”, spiegando subito dopo di riferirsi a quello che sarebbe stato il 70esimo compleanno di Massimo Troisi, il celebre attore napoletano che si è spento all’improvviso nel mese di giugno del 1994 a causa di un problema al cuore, all’età di soli 41 anni, pochi giorni prima di concludere le riprese de “Il postino”, film tra i più famosi e seguiti di sempre.

L’attore verrà ricordato con un documentario dal titolo “Buon compleanno Massimo”

ha aggiunto subito dopo Matano, mandando quindi in onda un servizio in proposito.

Alberto Matano: “Non abbiamo parole per definire l’artista straordinario che era Massimo Troisi”

Finito il servizio, il conduttore de La vita in diretta ha annunciato: “Troisi era un uomo e un artista straordinario, non abbiamo parole per definirlo. Per parlarci di lui c’è qui Enzo Decaro”.

Tu, Massimo e Lello Arena ci avete regalato dei momenti che sono ancora scolpiti nella memoria collettiva

ha detto Alberto al suo ospite, il quale, prendendo la parola, ha dichiarato: “Mi fa piacere che si parli di lui, che ci sia questo documentario sulla sua vita e tante iniziative di affetto artistico ma anche umano”. Subito dopo Matano ha sottolineato che ci sono sketch e brani iconici di Massimo Troisi, che ancora oggi vengono reinterpretati e rivisti in continuazione: “E’ come se fossero pezzi del nostro patrimonio senza tempo”. E’ poi intervenuto anche Fabio Canino, il quale ha rivelato di aver parlato di Troisi in radio recentemente, consigliando a tutti di vedere i suoi film, precisando che in tanti lo conoscono, ma non tutti hanno visto i suoi film, cosa che vale assolutamente la pena fare.

La vita in diretta, l’ospite di Alberto Matano consiglia: “Guardate i film di Massimo Troisi”

“Consiglio davvero a tutti di guardare i film di Massimo, Il postino ma anche quelli precedenti, perchè permettono di capire molto di quello che era il suo mondo, ma anche il nostro mondo” ha aggiunto successivamente Fabio Canino, mentre Alberto Matano ha dato l’appuntamento con il documentario dedicato, appunto, a Troisi, in onda domani in prima serata su Rai3. E qualche giorno fa anche Antonella Clerici lo ha ricordato a E’ sempre mezzogiorno.