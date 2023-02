Ascolti, sempre super Massimiliano Ossini: Unomattina al 21% di share

Sempre forte in ascolti l’edizione di Unomattina di quest’anno: ieri sfiorato il 21% di share

Continua il successo dell’edizione 2022/2023 del programma del mattino di Rai1, con la conduzione di Massimiliano Ossini, che ha dato un’impronta completamente nuova al format, pensando con i suoi autori una formula che, settimana dopo settimana e mese dopo mese, si sta rivelando più che funzionante, tant’è che lo share viaggia da tempo ormai attorno alla soglia del 20%, spesso superandola: con la puntata di ieri, giovedì 16 febbraio, la media ha raggiunto infatti quasi il 21%, dando non poco filo da torcere al diretto competitor Mattino Cinque, condotto dalla coppia formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Nonostante sia finito l’effetto Sanremo 2023, almeno a livello di contenuti, dunque, la trasmissione di Rai1 mantiene saldo il suo pubblico (riportiamo i dati esatti dell’appuntamento di ieri nel secondo paragrafo).

Unomattina, ascolti ieri: quasi 1 milione di telespettatori per la trasmissione di Massimiliano Ossini

A seguire la puntata del 16 febbraio del programma di Ossini sono stati quasi 1milione di telespettatori, con uno share rimasto di un soffio sotto il 21%: nel dettaglio, i telespettatori sono stati esattamente 955mila e la media di share del 20.7%. Ancora una volta, quindi, il programma ha portato in alto la curva dello share di Rai1 all’inizio della giornata, nonostante il traino non fortissimo del telegiornale andato in onda prima, e superando l’agguerrita concorrenza di Mattino 5.

Dall’inquinamento luminoso alla carenza d’acqua dovuta all’aridità del terreno: Massimiliano apre ogni giorno la trasmissione ponendo l’attenzione su un tema particolarmente importante, spesso legato all’ambiente, essendo da sempre molto attento a questo tipo di tematiche anche per via di vari altri programmi da lui condotti. Ieri, per esempio, ha parlato dell’eccesso di illuminazione in gran parte delle aree della terra, tant’è che sono poche le aree in cui si riesce a vedere il cielo stellato senza alterazione visiva dovuta all’inquinamento luminoso, mentre oggi nell’anteprima ha parlato dell’aridità sempre maggiore dei terreni, che rischia di far diventare l’acqua una risorsa non più limitata, ma limitatissima, da qui a qualche decennio.

Finita la settimana di Unomattina: il conduttore tra poche ore correrà a registrare Linea Bianca

Come ognni venerdì, finita la diretta di oggi del suo programma del mattino, Massimiliano Ossini (che in questi giorni ha dato spazio anche al terribile terremoto di Turchia e Siria, con immagini impressionanti registrate girate nei luoghi del disastro) è corso in stazione per prendere il primo treno diretto alla prossima destinazione di Linea Bianca, per dedicarsi alle riprese durante il fine settimana. L’appuntamento di domani, registrato recentemente, è ambientato a Cortina, perciò vedrà Massimiliano e la collega Giulia Capocchi esplorare il Trentino Alto Adige.