Barbara d’Urso, scoppia il caos a Pomeriggio 5: ospite lascia la diretta

Pomeriggio Cinque, tensione alle stelle in diretta: botta e risposta al veleno tra i due ospiti

Oggi Barbara d’Urso ha parlato nuovamente di tutte le polemiche legate all’eredità di Gina Lollobrigida morta settimane fa all’età di 95 anni. In questa occasione tra gli ospiti a dibattere di questo argomento c’erano anche l’avvocato Antonio Ingroia ed Alessandra Mussolini, i quali se ne sono dette di santa ragione. Difatti i due hanno dato vita ad un accesissimo botta e risposta al veleno. La presentatrice ha tentato in ogni modo di riportare l’ordine in studio, senza però particolare successo: “Fermi un attimo, scusate…Fermi tutti!”

Barbara d’Urso interviene per sedare la polemica: l’ospite lascia la diretta

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha quindi fatto presente all’avvocato Antonio Ingroia che c’è un problema con il suo collegamento perchè la sua voce va e viene. Per tale ragione se poi si sovrappone alla voce di Alessandra Mussolini la situazione peggiora ulteriormente:

“C’è un problema con il tuo Skype…Si sente a scatti e quindi se oltretutto ti accavalli con Alessandra Mussolini è anche peggio…”

L’avvocato, visibilmente adirato in volto, ha quindi subito rivelato alla conduttrice di non avere problemi a chiudere il collegamento: “Allora chiudo il collegamento, mi scusi eh…Sarà per un’altra volta quando potrò interloquire alla pari…” La d’Urso, che anche ieri pomeriggio ha perso la sfida degli ascolti contro Alberto Matano e la sua La vita in diretta, ha cercato di spiegare immediatamente che non è una cosa contro di lui: “Ti volevo spiegare solamente che c’è questo problema…” Questa spiegazione però non è servita a niente perchè l’ospite ha chiuso il collegamento senza salutare nessuno e lasciando con un pugno di mosche in mano il volto di Canale 5: “Invece di ascoltare le sciocchezze della Mussolini preferisco chiudere il dibattito…”

Alessandra Mussolini va su tutte le furie: interviene la conduttrice

Ha poi preso la parola la politica ospite oggi a Pomeriggio Cinque, che ha subito risposto per le rime all’avvocato Antonio Ingroia:

“Io non le permetto di dirmi queste cose perchè lei è stato giudice e adesso avvocato…Cosa gravissima…Lei non si deve permettere a dirmi che dico sciocchezze…”

Successivamente è intervenuta Barbara d’Urso, che ha spiegato agli spettatori a casa e anche alla stessa Mussolini che l’avvocato non ha potuto sentire perchè ha abbandonato il collegamento: “Ha deciso di andarsene…Sono venute fuori le barre e non ti ha sentito…Ha preferito andare via invece di aggiustare il collegamento…” La d’Urso ha poi continuato a parlare con gli ospiti rimasti di tutta questa intricata faccenda dando anche qualche scoop.