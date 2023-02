Eleonora Daniele, dolore profondo a Storie Italiane: “Se n’è andata”

A Storie Italiane il ricordo di Gina Lollobrigida: “Se ne è andata un mese fa”

Si è tornato a parlare di Gina Lollobrigida nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, venerdì 17 febbraio 2023, dove la padrona di casa Eleonora Daniele, chiudendo uno spazio dedicato all’omicidio di Saman Abbas, ha ricordato: “E’ passato un mese da quando la nostra Gina se ne è andata…”.

E’ stata una diva senza tempo, ambasciatrice del grande cinema italiano. Ieri pomeriggio è stata celebrata per lei una messa commemorativa, dove noi abbiamo incontrato sia suo figlio Milko che Andrea Piazzolla

ha aggiunto subito dopo, ricordando che entrambi sono destinatari dell’eredità dell’attrice, dato che a ciascuno di loro spetta un 50% del suo patrimonio.

“Accaduto uno spiacevole inconveniente”, Eleonora Daniele porta a galla un retroscena sull’attrice

“Milko ieri mattina sarebbe dovuto entrare nella villa della mamma, ma è accaduto un inconveniente spiacevole che ci ha raccontato nel pomeriggio alla messa che si è svolta in memoria della mamma” ha rivelato successivamente la conduttrice di Storie Italiane, lanciando quindi un’intervista registrata nella quale il figlio di Gina Lollobrigida ha dichiarato: “Sono stato convocato dal notaio perchè doveva fare un inventario, perciò dovevo aprire la casa ma, una volta arrivato lì, mi sono accorto che non si poteva aprire nulla, neanche il custode è riuscito ad entrare […] Mi è stato spiegato che avrei dovuto fare una denuncia. Volevo provare a scavalcare ma avrei rischiato di essere arrestato per furto”.

E’ stato un mese brutto: tutto quello che è uscito sui giornali e in televisione è stato vergognoso. Basta con le polemiche adesso, non ci penso neanche più

ha aggiunto subito dopo Milko Skofic. Prima della fine dell’intervista, Milko ha detto anche di volere che la mamma venga ricordata come una grande artista ma anche come una persona schietta, divertente e semplice.

Eleonora Daniele spiega: “Caso ormai internazionale quello di Gina Lollobrigida”

Finito il servizio, la conduttrice di Storie Italiane ha spiegato che Milko si riferiva non tanto alla questione del testamento, quanto a quella delle denunce, di cui tutti i giornali ma anche tanti programmi televisivi hanno parlato ultimamente. “E’ una cosa salita all’attenzione nazionale ma anche internazionale, perchè Gina era conosciuta in tutto il mondo” ha precisato a questo proposito la conduttrice. Successivamente Eleonora (che qualche giorno fa si è commossa parlando di una tragedia) ha mandato in onda un’intervista di Andrea Piazzolla che ha commentato quanto è successo ieri, dicendo: “Non ero lì. Sicuramente ci sarà stato un problema con l’utenza. Ritengo inopportuno, comunque, che l’inventario sia stato fatto in un giorno in cui l’unica cosa da fare era ricordare Gina”.