Enzo Iacchetti spiazza a La vita in diretta: “Cosa voglio ancora dalla vita?”

“Ecco cosa voglio ancora fare nella vita”, la rivelazione del conduttore di Striscia su Rai1

Ha avuto un noto volto Mediaset Alberto Matano tra gli ospiti della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 15 febbraio 2013: trattasi del conduttore di Striscia la notizia, Enzo Iacchetti, intervenuto sul finire della trasmissione nello spazio del talk. Chiacchierando con il padrone di casa, Iacchetti ha ricordato gli inizi della sua carriera, rivedendo un video mandato in onda dalla regia. “Cosa voglio fare ancora nella vita? Recuperare tutte le cose che non ho fatto quando sono stato troppo impegnato con il lavoro” ha rivelato subito dopo. “Ho ancora 6 meraviglie da vedere nel mondo” ha specificato inoltre, ironizzando: “Sembro vecchio ma non lo sono, posso farlo con calma”.

“Ho cominciato la mia carriera qui in Rai”, Enzo Iacchetti oggi ospite a La vita in diretta

“Mi hai raccontato che hai iniziato proprio in Rai” ha detto Alberto Matano al suo ospite, il quale ha confermato che la sua carriera è partita agli inizi degli anni Ottanta, appunto, sulla Tv di Stato. “Non abbiamo, ovviamente, i video dei tuoi successi a Mediaset, ma possiamo vedere tutte le cose che hai fatto qui in Rai” gli ha detto inoltre Matano, mandando in onda, quindi, un estratto di alcuni momenti significativi della carriera di Iacchetti in Rai, filmato che si è concluso con lo spezzone di un video in cui Enzo era con Anna Marchesini, ricordata da Alberto subito dopo. “Poi sono andato dall’altra paarte (a Mediaset, ndr.), prima ho lavorato con Maurizio Costanzo e successivamente sono approdato a Striscia la notizia“ ha detto Enzo, e il conduttore de La vita in diretta ne ha approfittato per salutare Antonio Ricci.

Enzo Iacchetti presenta la commedia “Bloccati dalla neve” a La vita in diretta

Prima della fine del talk, il conduttore di Striscia ha parlato con Alberto Matano della commedia della quale è protagonista assieme a Vittoria Belvedere, anche lei tra gli ospiti della trasmissione oggi, ossia “Bloccati dalla neve”, che ha debuttato ieri a Roma: lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sala Umberto fino al 26 febbraio e poi girerà un po’ tutta l’Italia. “Raccontiamo un lockdown dovuto non ad un virus, ma ad un’abbondante nevicata. Tre metri di neve, la polizia dice alla radio che non si può uscire, il cibo viene consegnato a casa con gli elicotteri. E’ stata scritta proprio durante il lockdown” ha rivelato Iacchetti.