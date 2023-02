Lorella Cuccarini, paura a Sanremo: “Ho fatto un volo”, incidente nelle prove

Paura per la cantante a Sanremo: cade dal palco durante le prove

Episodio sfortunato nel corso delle prove dei duetti a Sanremo 2023. Lorella Cuccarini si è resa protagonista di una caduta sul palco questo pomeriggio, mentre provava la cover da portare in scena questa sera all’Ariston. Lorella sarà infatti in scena con Olly, dove i due porteranno in scena una riproposizione de La notte vola, storica hit della Cuccarini che dunque avrà una nuova vita stasera a Sanremo 2023. Durante le prove però qualcosa non è andato per il verso giusto e la conduttrice, cantante e ballerina è scivolata. E sono stati attimi di paura, visto che la Cuccarini sarebbe caduta a faccia in avanti e mentre ballava su tacchi vertiginosi: “Ragazzi, ho fatto un volo” le prime parole della showgirl riportate dall’Adnkronos subito dopo il fattaccio. Per fortuna, niente di grave e Lorella si è immediatamente rialzata e ha portato al termine l’esibizione.

Lorella Cuccarini e tutti gli altri: pronta una grande notte per la kermesse

Si riparte dalla classifica lanciata da Amadeus, Gianni Morandi e Paola Egonu, dal primato di Marco Mengoni e la super rimonta di Ultimo con la sua Alba. Stasera al teatro Ariston arriva il momento di ascoltare le 28 cover che i vari cantanti hanno scelto di portare in scena. E oltre alla tanto attesa performance di Lorella Cuccarini sul palco ligure saliranno tanti altri grandi della musica italiana, da Biagio Antonacci ad Eros Ramazzotti, passando per vecchie conoscenze del Festival come Paolo Vallesi, Noemi, Emma, tutti pronti a regalare una serata di grande musica.

Il volo della competizione: ascolti stellari per le prime tre serate

Dopo i primi tre successi raccolti da Amadeus in termini di ascolti, difficilmente le cose cambieranno questa sera, anzi. La serata delle cover di Sanremo è sempre una delle più attese e certamente il pubblico premierà ancora una volta la rassegna ligure, condotta oltre dal padrone di casa Amadeus, dallo straordinario Gianni Morandi e per oggi venerdì 10 febbraio da Chiara Francini, bravissima attrice toscana giunta alla sua prima volta da co-conduttrice del Festival. Stasera voteranno tutte e tre le parti, dalla sala stampa, che sta votando anche per il premio della critica Mia Martini, alla demoscopica e l’importantissimo televoto e ovviamente la classifica andrà a sommarsi alle prime tre presentate. E sono attesi nuovi ribaltoni. Questa la top 10 ad ora:

1Marco Mengoni – Due vite

2)Ultimo – Alba

3)Mr Rain – Supereroi

4)Lazza – Cenere

5)Tananai – Tango

6)Madame – Il bene nel male

7)Rosa Chemical – Made in Italy

8)Colapesce Dimartino – Splash

9)Elodie – Due

10)Giorgia – Parole dette male