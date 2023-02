Storie Italiane, immagini impressionanti: Eleonora Daniele rimasta sconvolta

La conduttrice di Storie Italiane e gli aggiornamenti sulla strage di Cutro: “Trovata un’altra vittima”

Sale, purtroppo, il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto due giorni fa in Calabria, in provincia di Crotone, su una spiaggia di Steccato di Cutro. A questa tragedia Eleonora Daniele ha dedicato gli ultimi minuti della puntata del suo programma andata in onda oggi, martedì 28 febbraio 2023, leggendo in diretta gli ultimi aggiornamenti: “Ci hanno fatti mettere su un camion dove c’erano almeno 140 persone” avrebbero dichiarato alcuni sopravvissuti, mentre altri pare abbiano raccontato che gli scafisti hanno detto loro di prepararsi a scendere quando l’imbarcazione era ancora in mare. “Oggi è stata trovata un’altra vittima” ha comunicato, pochi secondi dopo, Eleonora: il bilancio, quindi, sale a 64 morti, ma si teme possano essere molte di più le persone che non ce l’hanno fatta.

Storie Italiane, le immagini strazianti dei resti della barca: “Ridotta in piccoli pezzi”

Collegandosi dalla spiaggia dove è avvenuta la tragedia, un’inviata ha fatto vedere ad Eleonora Daniele e a tutti i telespettatori che l’imbarcazione, dopo l’impatto con alcuni scogli, si è ridotta in frammenti. “La barca è salpata dalle coste dell’Anatolia giovedì scorso […] A poche centinaia di metri dalla riva c’è una secca. La barca viaggiava velocemente e, impattandosi sulla secca, si è spaccata. I migranti sono caduti tutti in mare, molti di loro non sapevano nuotare e tanti altri il mare non lo avevano mai visto nella loro vita” è stato il drammatico racconto fatto dalla giornalista in collegamento con Storie Italiane. Prima della fine del collegamento, l’inviata del programma del mattino di Rai1 ha raccontato che tanti migranti hanno cercato di salvare coloro che non sapevano nuotare, specie i bambini: nonostante questo, però, il numero delle vittime, come si sa, è stato purtroppo molto alto.

A Storie Italiane il sindaco di Cutro: “E’ un dolore che tocca tutti noi”

Successivamente Eleonora Daniele (che anche oggi ha dedicato un’ampia pagina al ricordo di Maurizio Costanzo) ha mandato in onda un’intervista che la sua inviata ha fatto al sindaco di Cutro, il quale ha dichiarato: “E’ un dolore che tocca. Ho visto donne denudate dalle onde e i corpi di bambini restituiti dal mare. In tanti, tra forze dell’ordine e comuni cittadini, si sono gettati in mare per cercare di tirarli fuori prima che venissero di nuovo risucchiati dalle acque”.

Quello che ho visto è qualcosa che rimarrà indelebile nella vita

ha asserito inoltre, visibilmente provato, il sindaco.