Verissimo, Gerry Scotti shock: “Accusato di nepotismo a Lo show dei record”

Gerry Scotti ferito dalle accuse sul figlio: “E’ stata una scelta di necessità”

Andrà in onda stasera Lo show dei record, con la prima puntata della nuova edizione, alle 21:30 circa su Canale5. E proprio per anticipare alcune delle storie e dei record che si vedranno il conduttore è tornato a Verissimo a distanza di poche settimane dall’ultima intervista. La conduttrice gli ha fatto rivivere un periodo molto bello legato al programma dei record, ovvero quando il figlio Edoardo era inviato. Tuttavia Gerry ha confessato: “Siamo stati accusati di nepotismo”. Le polemiche riguardavano questo legame di parentela e il fatto che l’inviato fosse ‘figlio di’. A tal proposito Gerry ha chiarito:

“In quel caso Edoardo era già in America, viveva là. La produzione ha fatto i conti ed è stata una scelta quasi di necessità”.

Da quel momento, però, Edoardo ha preferito non lavorare più in televisione.

Cosa succederà nella puntata de Lo show dei record: “Storie pericolose e di vita”

C’è grande attesa per il ritorno del programma e Gerry Scotti ha annunciato storie di sofferenza che si nascondono dietro alle persone e ai personaggi detentori di record mondiali.

“Ci saranno alcune storie pericolose e anche storie di vita”

ha detto il conduttore a Verissimo parlando proprio di quest’ultimo aspetto. Gerry ha infatti ammesso che all’inizio era quasi schifato da alcuni personaggi mentre poi scoprendo le loro storie ha capito che non è l’aspetto a classificare qualcuno. Ma non solo, perché nella nuova edizione ci sarà anche spazio per Jyoti Amge (oggi presente dalla Toffanin), la donna più piccola del mondo, che in alcune vecchie edizioni aveva affiancato proprio il conduttore.

Il conduttore probabile detentore di un nuovo record? L’ipotesi a Verissimo

Com’è noto Gerry Scotti è riuscito a conquistare un record mondiale, ovvero colui che ha condotto più puntate di Chi vuol essere milionario? ma pare che potrebbe non essere l’unico suo record. Infatti la Toffanin ha detto che probabilmente sono più di cento i programmi da lui condotti: che possa essere questo un nuovo record? Al momento non si sa ma, nel frattempo, il conduttore de Lo show dei record potrebbe averne collezionato addirittura un altro ancora.

“Nessuna persona al mondo ha lavorato per quarant’anni per la stessa emittente televisiva. Tu pensa aver cominciato quarant’anni fa entrando dal cancello su questo viale e nella mia vita quasi tutti i giorni aver varcato quel cancello”

ha detto commosso il conduttore.