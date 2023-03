Alberto Matano sbalordito a La vita in diretta: “Tenetevi forte”

La vita in diretta, conduttore senza parole per una storia assurda: “Tenetevi forte”

Anche nella puntata di oggi de La vita in diretta, giovedì 30 marzo, il padrone di casa nell’ultimo segmento della trasmissione ha parlato di argomenti di attualità più leggeri e del gossip con i suoi ospiti: Manuel Bortuzzo, Luisella Costamagna, Flavia Cercato e Stefania Orlando. E Alberto Matano è rimasto sbalordito da un’assurda storia che viene dalla Lombardia. Nel dettaglio il conduttore ha premesso:

“Tenetevi forte per quello che vi stiamo per raccontare.”

E poi ha spiegato che in un bar di Como è nata la protesta dopo che una turista si è lamentata sui social di aver dovuto pagare ben 20 euro per una bottiglietta d’acqua e due caffè doppi.

Alberto Matano stupito dal proprietario del bar: “Allora abbassiamo i prezzi”

L’argomento del prezzo esagerato nella puntata di oggi de La vita in diretta ha lasciato senza parole tutti, sia il conduttore che gli ospiti. A rendere ancora più surreale la vicenda, però, è anche il fatto a cui ha assistito e poi ha raccontato l’inviata Antonella Delprino. Un gruppo di giovanissimi si era seduto nel locale ma una vola aperto il menù e visti i prezzi si sono alzati e se ne sono andati senza consumare. Il proprietario del locale William ha rivelato che a volte succede che dei potenziali clienti se ne vadano senza consumare e che di questo lui è molto dispiaciuto. A questo punto, però, il conduttore e giornalista non si è trattenuto e gli ha fatto una domanda ovvia:

“Allora abbassiamoli sti prezzi. Noi qui siamo rimasti tutti stupiti, diciamo così.”

Stefania Orlando in difficoltà a La vita in diretta: “Scusate ma sono senza voce”

Al di là dell’incredibile storia del Bar di Como, nella puntata di oggi del talk condotto da Alberto Matano è stato ospite anche l’attore Marco Rossetti che ha fornito delle anticipazioni su Un passo dal cielo 7 che andrà in onda proprio questa sera, mentre al tavolo era presente anche Stefania Orlando in difficoltà perché raffreddata e senza voce. Matano, inoltre, dopo l’annuncio del ricovero del Papa nella puntata di ieri, oggi ha dato degli aggiornamenti. Il Pontefice sta meglio ma per sicurezza sono stati affidati ad Decano le Sante Messe dei prossimi giorni ovvero quelle della Domenica delle Palme e del Giovedì Santo. Stiamo entrando, infatti, nella Settimana Santa e si spera che per Pasqua Papa Francesco sia in forma.