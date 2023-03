Alberto Matano straziato: “Notizia dolorosa arrivata qualche ora fa”

A La vita in diretta i drammatici aggiornamenti sul naufragio in Calabria: “C’è una notizia dolorosa”

Ha dedicato al naufragio di Cutro uno spazio nella prima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 1 marzo 2023, Alberto Matano, particolarmente colpito dalla vicenda poiché è avvenuta a pochi chilometri dalla sua Catanzaro. “Questo racconto è molto doloroso e ci porta in Calabria, su quella spiaggia dove c’è la nostra inviata e tra poco andremo da lei in diretta” sono state le parole del conduttore in apertura di puntata, mentre nei maxischermi dello studio sono apparse le immagini strazianti di ciò che è rimasto dell’imbarcazione andata letteralmente in frantumi nelle acque antistanti Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, facendo perdere la vita a decine di migranti.

E’ terribile il naufragio che si è verificato

ha commentato Alberto, visibilmente provato.

“Ultima notizia dolorosa arrivata qualche ora fa”, il drammatico annuncio di Alberto Matano

“Prima di parlare con la nostra inviata vi devo dire che purtroppo l’ultima dolorosa notizia è arrivata proprio qualche ora fa, quando il mare ha restituito il corpo di una bambina” ha dichiarato successivamente il conduttore de La vita in diretta, spiegando quindi che il bilancio dei morti si è aggravato, salendo a 67: con l’ultima vittima, di soli 10 anni, sono quindi quasi 70 i corpi che si trovano nel palazzetto dello sport di Crotone, ormai diventato un’enorme camera ardente, dove in queste ore stanno arrivando parenti delle vittime da tutta Europa. E le immagini strazianti della lunga fila di bare, alcune delle quali piccole e bianche, hanno fatto il giro dei telegiornali in questi giorni.

Quelle persone piangono i loro cari che, viaggiando su quel barcone verso le nostre coste, sognavano un’esistenza diversa

ha commentato, scosso, Matano.

La vita in diretta, le parole di dolore del conduttore: “Persone in fuga che hanno trovato la morte”

“I migranti sognavano un futuro migliore, ma nella loro fuga hanno trovato tragicamente la morte nelle acque del mar Ionio” ha detto infine Alberto Matano (che qualche giorno fa non è riuscito a trattenere le lacrime), parlando di “ore struggenti” e lanciando poi un filmato. Prendendo la parola, poco dopo, dalla spiaggia in cui si è consumata la tragedia, l’inviata de La vita in diretta ha dato un’ulteriore drammatica notizia, parlando di qualcosa avvistato in mare che a breve sarebbe stato identificato per cercare di capire se si trattasse del corpo di un altro migrante disperso.