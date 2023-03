“Antonella Clerici è stata la prima”, il grazie inaspettato di un collega

Noto conduttore ammette: “Antonella Clerici è stata la prima a credere in me”

Approdato alla conduzione di Avanzi il prossimo su TV2000, Federico Quaranta si è aperto sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv e ha raccontato di aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo su Radio2 con il programma Decanter, che conduce ancora oggi con l’amico Tinto. Un legame trentennale il loro che si sono conosciuti lavorando nei villaggi turistici e da allora non si sono mai separati. Il conduttore però ha ringraziato in particolare la padrona di casa di È sempre mezzogiorno ammettendo:

“È stata la prima a puntare su me e Tinto, che già lavoravamo insieme in radio, come coppia televisiva”.

Ha poi raccontato di essere felice di aver nel suo programma anche Anna Moroni, pronta a giudicare i piatti preparati da due squadre di studenti con alimenti avanzati. Su di lei ha raccontato: “È perfetta per Avanzi il prossimo, per diffondere il nostro messaggio. È la cuoca della porta accanto, seguita e amata da tante famiglie”.



Federico Quaranta e il rapporto speciale con Tinto: “Litighiamo tanto, ma facciamo subito pace”

“All’inizio mi stava antipatico”, ha raccontato il conduttore sul collega, ammettendo che in tv e in Radio funzionano proprio perchè sono amici e si capiscono con uno sguardo. “Ci compensiamo perchè siamo molto diversi” ha ammesso “lui è preciso ordinato io sono più confusionario e creativo”. Ha svelato poi che tra di loro non mancano le discussioni: “Certo ci capita di litigare, anche tanto, ma poi facciamo subito pace, va così da oltre trent’anni”. Diventato papà della piccola Petra, il conduttore, che ha mosso i primi passi in tv a La prova del cuoco con Antonella Clerici (chiamata in causa da Fiorello di recente) ha ammesso di volere un secondo figlio:

“Con mia moglie ci stiamo provando, anche se non vogliamo accanirci”.

Conduttore migliorato dopo la nascita della figlia: “Diventare padre mi ha cambiato la vita”

“Diventare padre mi ha cambiato la vita” ha ammesso Federico Quaranta che ha raccontato come adesso agisca in previsione del futuro, con lo scopo di lasciare alla piccola Petra un mondo migliore. Ha dichiarato poi che la nascita della figlia ha reso la sua vita più completa, dandole un senso nuovo. Adesso sta cercando di educarla nel modo giusto, insegnandole il rispetto degli altri e dell’ambiente, messaggio che cerca di lanciare anche con la trasmissione Avanzi il prossimo.