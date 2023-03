Antonella Clerici: “E’ arrivata una proposta”, il retroscena inaspettato

Il volto di E’ sempre mezzogiorno racconta com’è nata la collaborazione con la conduttrice

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Fulvio Marino è l’unico cuoco fisso del programma di Rai1 per sfornare una ricetta diversa di pane e lievitati. Con il tempo è riuscito a conquistarsi l’affetto del pubblico ed è ormai uno dei volti più apprezzati nel campo delle ricette televisive. Per lui da domani, domenica 26 marzo, inizierà anche una nuova avventura televisiva con il programma Nel forno di casa tua su Food Network alle 17:35. Intervistato dal settimanale Tele Sette, intanto, su come sia nato il lavoro a E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici racconta:

“Durante il lockdown per passare il tempo ho iniziato a trasmettere sul mio canale Instagram invitando alcuni amici a chiacchierare mentre preparavo il pane. Una di queste era Antonella che mi ha poi proposto di essere con lei”.

Non solo il lavoro con Antonella Clerici: il panificatore pronto per un nuovo progetto

Come sopradetto, dunque, Fulvio Marino è pronto per un nuovo programma, Nel forno di casa tua. Nel corso delle 10 puntate previste il panificatore svelerà segreti, trucchi e consigli per preparare i lievitati sia dolci che salati. Alcune delle ricette, svela Fulvio, sono sue, mentre altre sono grandi classici. Si passa dalla pagnotta di San Francisco ai bun per gli american burger. Poi aggiunge:

“Sarà anche un viaggio nelle esperienze con cui mi sono formato come panificatore e attraverso il mondo”.

Oltre agli Stati Uniti Fulvio andrà virtualmente anche in Francia, con le baguette, a Roma con la pizza bianca alla pala e i maritozzi, in Puglia con la focaccia barese. “E lavorerò con diversi tipi di lievito” conclude.

Il panificatore di Rai1 racconta le origini della sua passione

Oltre a dare dunque alcune anticipazioni sul nuovo programma che lo vedrà protagonista Fulvio Marino nel corso dell’intervista al settimanale sopracitato ha raccontato anche com’è nata la sua passione per il pane. Ha spiegato dunque di essere nato in una famiglia di mugnai e di essere cresciuto con le mani immerse nella farina. Da giovane, poi, faceva le consegne e restava affascinato dai movimenti dei professionisti dell’arte bianca.

“Una passione che ha fatto di me il primo panificatore in famiglia”

aggiunge il volto di E’ sempre mezzogiorno dove recentemente Antonella Clerici ha lanciato un appello importante che riguarda tutti. Fulvio spiega infine che quello che lo affascina è il fatto che con pochi ingredienti si possono realizzare infiniti prodotti.