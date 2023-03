Barbara d’Urso: “Gonfia come un pallone!”, lo sfogo che preoccupa tutti

Conduttrice di Pomeriggio Cinque infortunata: “Ho la caviglia gonfia come un pallone”

Brutto infortunio per Barbara d’Urso che ha svelato sui social di essersi fatta male al piede. Un contrattempo arrivato nel momento sbagliato, la conduttrice di Canale5 infatti in queste settimane è impegnatissima. Oltre a essere al timone dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggio del rotocalco della rete ammiraglia, è protagonista dello spettacolo Taxi a due piazze e di una tournée in giro per l’Italia che si protrarrà per tutta la primavera. A raccontare cosa è successo al sui piede è stata proprio lei su Instagram Stories in un dialogo con il suo insegnante di danza:

“Vogliamo dirlo che ho la caviglia destra gonfissima? Sembra un pallone da calcio”.

Queste le parole della stacanovista di casa Mediaset, mentre il suo insegnante annuiva con la testa. Un infortunio però che non ha di certo fermato la presentatrice partenopea che si è allenata come di consueto tutte le mattine, prima delle prove a teatro e di andare a Cologno per la puntata di oggi.



Barbara d’Urso non si ferma: “Mai mollare, anche con la caviglia super gonfia”

Il problema al piede non ha fermato la conduttrice di Pomeriggio 5 che al contrario ha voluto tranquillizzare i suoi followers e sottolineare che nessun contrattempo potrà intralciala: “Mai mollare, anche con la caviglia super gonfia”, ha raccontato su Instagram Stories, mentre il suo insegnante di danza l’ha elogiata sottolineando che nonostante l’infortunio la conduttrice “continua a stare sul pezzo”. E oggi pomeriggio sarà pronta per una nuova puntata del suo rotocalco quotidiano, con servizi e ospiti per commentare argomenti di attualità e spettacolo. Sembra vedere sempre il lato positivo di ogni cosa l’artista che su Instagram ha postato anche questo pensiero sulla pioggia invitando a guardare il mondo con occhi diversi: “Non odiare la pioggia: semplicemente non sa come cadere verso l’alto”.

Pomeriggio 5, conduttrice riceve un regalo a sorpresa: “Oggi va così”

Ha iniziato anche questa mattinata con positività Barbara d’Urso, definita di recente dal collega Claudio Lippi come l’erede di Maurizio Costanzo (venuto a mancare lo scorso 24 febbraio). La conduttrice ha immortalato sui social l’immagine di un mazzo di fiori, un regalo probabilmente di qualche ammiratore, la cui identità però non ha voluto svelare. Intanto proprio ieri è stata immortalata sulle pagine di Chi in un momento intimo che ha rivelato un lato da sempre tenuto gelosamente nascosto dalla conduttrice di Canale5.