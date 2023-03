Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 a rischio? “Dormito solo 4 ore, la voce è giù”

Conduttrice provata dopo la serata a teatro: “Ho dormito solo quattro ore, la voce è un po’ giù”

Non si ferma un attimo Barbara d’Urso che ha energia da vendere. Ieri sera la conduttrice di Pomeriggio Cinque si è messa in marcia verso Alessandria, dopo la diretta, per raggiungere il teatro dove avrebbe messo in scena di nuovo Taxi a due piazze, la commedia che dallo scorso 14 febbraio porta in giro per l’Italia. Con lei in macchina Giampaolo Gambi, uno dei suoi due mariti sulla scena, e l’immancabile amica Angelica. Terrorizzata dall’idea di non fare in tempo a raggiungere il teatro, alla fine la stacanovista di casa Mediaset è arrivata pronta per i preparativi, ringraziando su Instagram Stories quanti le hanno fatto trovare il camerino ricco di doni. Dopo lo spettacolo è tornata a Milano a notte fonda e poche ore fa ha rivelato su Instagram Stories:

“Sono tornata a casa alle 3 di notte. Ho dormito quattro ore e la voce è un po’ giù”.

La stanchezza però non l’ha fermata e questa mattina alle 9 ha deciso di non saltare il suo allenamento di pilates.



Barbara d’Urso tranquillizza tutti: “Sono pronta per la diretta di oggi e poi per Bari”

Nonostante la stanchezza, la conduttrice di Canale5 ci ha tenuto a precisare sui social:

“Sono pronta per Pomeriggio 5 e poi per Bari”.

Dopo la diretta del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset infatti volerà in Puglia per altre date dello spettacolo Taxi a due piazze. Sembra non sentire la stanchezza la conduttrice che ha sempre sottolineato che non si fermerà finché non sarà avanti con l’età e che l’entusiasmo per il suo lavoro le dà l’energia per non mollare. Sempre solare e sorridente, la conduttrice ama immortalare sui social le persone che lavorano con lei e proprio ieri ha ricevuto un regalo che le ha stretto il cuore proprio da chi le sta vicino tutti i giorni, a conferma di un amore reciproco.

Pomeriggio Cinque, conduttrice emozionata: “Mi batto per questo da quattordici anni”

Con la voce rotta dall’emozione, ieri sera Barbara d’Urso ha terminato il suo spettacolo rivelando al pubblico che parte dell’incasso sarà devoluto a un’associazione contro la violenza sulle donne. “Chi mi conosce e mi segue a Pomeriggio 5, sa che mi batto per questo da quattordici anni”. Ha poi ammesso: “Questa cosa mi fa molto emozionare, più che recitare”. Intanto tra poche ore tornerà in diretta con ospiti, esclusive e novità nel pomeriggio di Canale5.