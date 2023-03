Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso contestata: clima tesissimo in studio

Barbara d’Urso costretta a prendere una decisione inevitabile: “Non era possibile fare altrimenti”

Oggi la conduttrice di Pomeriggio 5, dopo aver parlato degli argomenti di cronaca più rilevanti della giornata, ha dato vita al suo talk ponendo l’attenzione su una polemica social che l’ha particolarmente colpita: una mamma su TikTok si è scagliata duramente contro i maestri perchè ogni giorno darebbero troppi compiti a suo figlio. In collegamento c’era anche la diretta interessata. Prima però di darle la parola il volto di Canale 5 ha mandato in onda una clip in cui è stato fatto il punto della situazione su questa vicenda facendo ben presente che gli autori sono stati costretti a fare dei tagli perchè la donna nel suo sfogo su TikTok ha usato termini improponibili in fascia protetta:

“E’ diventata virale su tutti i social perchè ha avuto uno sfogo molto forte contro gli insegnanti del suo bambino…Noi facciamo vedere solo una parte del pezzo di questo video molto violento perchè noi teniamo molto alla fascia protetta…”

Pomeriggio Cinque, l’ospite va su tutte le furie in diretta: “Qua si sta colpendo solo la persona”

Una volta finita la clip Barbara d’Urso ha dato vita al suo talk show con i suoi ospiti. E il clima in studio si è immediatamente surriscaldato. Difatti questa madre, in maniera molto veemente, ha cercato di spiegare il suo punto di vista prendendosi comunque le critiche di diversi opinionisti, che hanno ritenuto assolutamente esagerato questo suo sfogo su TikTok. Ad un certo punto la donna ha contestato duramente anche il modo in cui la conduttrice ha gestito questo spazio, asserendo di credere che non sia stato affrontato l’argomento nei migliori dei modi: “Non si sta parlando dell’argomento…Si sta colpendo solo la persona…Dovevamo parlare di altro…Ho chiesto scusa…” La presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, che ieri ieri pomeriggio ha parlato dell’incidente a Marcello Cirillo, ha quindi chiesto alla sua ospite di cose volesse parlare: “Cosa avresti voluto dire che non ti sto facendo dire? Dimmi Emma…”.

Salta l’audio del collegamento: l’affondo di Patrizia Groppelli

Proprio in questo esatto momento è però saltato l’audio del collegamento della signora Emma, che tanto ha fatto discutere per il suo sfogo social contro i maestri di suo figlio. Difatti Barbara d’Urso ha capito subito che c’era un problema tecnico: “E’ caduto il ritorno audio…Non mi sente…” A quel punto però la Groppelli ha colto la palla al balzo per sferrare una frecciatina velenosa nei confronti della signora: “Lo sta facendo a posta…” La presentatrice di Pomeriggio 5 però l’ha immediatamente redarguita: “Smettila Patrizia…Ma che fa a posta? Groppelli sei una vipera…” Poco dopo l’audio è stato ripristinato e la donna ha potuto dire la sua su tutta questa faccenda. Insomma anche oggi le polemiche non sono certo mancate.