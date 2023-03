Blanca 2, spoiler di Maria Chiara Giannetta: “In arrivo nuovi personaggi”

Scritto da Isabella Adduci , il Marzo 21, 2023 , in Serie & Film Tv

Maria Chiara Giannetta rivela: “Blanca dovrà confrontarsi con nuovi personaggi”

Le riprese della seconda stagione di Blanca sono iniziate a Genova lo scorso novembre. La fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha avuto un successo clamoroso nella prima stagione: ogni puntata è stata seguita da una media di 5 milioni e mezzo di telespettatori con uno share pari al 27%. Blanca Ferrando è una ragazza ipovedente che ha realizzato il suo sogno di diventare consulente della polizia. La giovane ha perso la vista quando era una bambina in un incendio in cui è morta la sorella maggiore. Nell’ultima puntata di Blanca la ragazza ha rischiato la vita a causa delle gocce che Nanni (Pierpaolo Spollon) ha continuato a somministrarle di nascosto. Si è scoperto che Nanni, in realtà, era Sebastiano. L’ispettore Michele Liguori è riuscito a salvare Blanca. Colpo di scena finale: ad uccidere la sorella di Blanca è stato suo zio. Maria Chiara Giannetta ha anticipato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni cosa accadrà nella seconda stagione:

“Nelle nuove puntate Blanca diventa ufficialmente consulente di polizia, specializzata nella decodifica e nell’interpretazione dei file audio, ed è un motivo di grande orgoglio. Sempre accompagnata dal cane Linneo, dovrà confrontarsi con l’ingresso di nuovi personaggi”.

Blanca 2, Giuseppe Zeno sul suo personaggio: “Rimarrà malinconico”

Grande protagonista di Blanca 2 sarà, oltre a Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno nei panni dell’ispettore Michele Liguori. L’uomo si è innamorato di Blanca, cosa succederà tra i due nella seconda stagione? Ecco la risposta dell’attore al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Rimane un personaggio malinconico, ma continuerà a lasciarsi trascinare dal turbinio di emozioni di Blanca che, come una lama di luce, fa breccia nella sua vita”.

Anche nella seconda serie Linneo, il cane guida di Blanca, avrà un ruolo di primo piano. Nella realtà si chiama Fiona ed è un bulldog americano.

Anticipazioni Blanca, seconda stagione: cast, location e data di uscita

Le riprese di Blanca 2 sono iniziate a novembre, per la messa in onda su Rai1 bisognerà aspettare la fine del 2023 o l’inizio del 2024. La prima fase è stata girata a Roma, negli studi Lux di Formello, dove si girano le scene ambientate all’interno del commissariato. In Liguria, invece, vengono girati gli esterni tra Camogli e Boccadasse. Nel cast confermati Carità (Gualtiero Burzi), Bacigalupo (Enzo Paci) e Pierpaolo Spollon. L’appuntamento con le nuove appassionanti indagini di Blanca e del suo inseparabile cane Linneo è prossimamente su Rai1.