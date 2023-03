Fiorello al veleno sui colleghi: “Non mi mancano”, ne salva solo uno

Viva Rai2, rivelazione inaspettata del conduttore: in diretta parole al veleno sui colleghi

Un inizio di settima scoppiettante su Rai2 con il ritorno del programma condotto da Fiorello, pronto a far compagnia al pubblico a casa alle prime ore della mattina. Ospite dell’appuntamento del lunedì è stata a sorpresa Laura Pausini che, fresca di matrimonio, si è raccontata nel glass della seconda rete. Un ingresso quello della cantante svelato a inizio trasmissione, ma avvento negli ultimi dieci minuti, poco prima delle 8. Un’attesa lunga per i fans dell’artista e anche per una collega, Giorgia. L’artista ha infatti scritto in diretta al conduttore spronandolo a far entrare subito Laura Pausini perchè lei doveva andare a scuola, ad accompagnare il figlio molto probabilmente. La sollecitazione dell’artista ha dato lo spunto al presentatore per parlare proprio dell’amicizia tra colleghi, sottolineando come tra le due cantanti esista una stima e un’ammirazione reciproca. Ha poi ammesso che lui invece non condivide questi sentimenti con i suoi colleghi, a parte uno.



“Tranquilli che non ci manchiamo, parlo dei colleghi maschi”, la frecciata velenosa di Fiorello

Tra verità e ironia il conduttore di Viva Rai2, senza peli sulla lingua, ha rivelato che, a differenza di quello che accade tra Giorgia e Laura Pausini, lui non nutre particolare simpatia per i suoi colleghi.

“Tranne Amadeus, tranquilli che non ci manchiamo. Parlo dei colleghi maschi”.

Questa la battuta velenosa del presentatore che, con il suo sorriso, riesce a conquistare tutti e al quale si perdona tutto. Non ha mai nascosto nel corso di diverse interviste che l’amicizia tra personaggi del mondo dello spettacolo non è semplice, gli artisti sono mossi infatti da una sorta di egocentrismo che spesso divide. L’unico a salvarsi per il conduttore è l’amico storico Amedeo Sebastiani, che di recente ha tremato per via di Sanremo 2024. Con lui condivide un rapporto decennale e continua ad essere chiamato in causa praticamente in ogni puntata del programma mattutino di Rai2.

Laura Pausini, confessione a Viva Rai2: “Ecco perchè mi sono sposata”

Grande protagonista dell’appuntamento di oggi con il programma della seconda rete è stata però la cantante di Faenza. A pochi giorni dal suo matrimonio, ha svelato cosa l’ha spinta al grande passo: “Mia figlia un giorno ha detto a me e al padre: ma perchè non vi sposate? E quindi l’abbiamo fatto”. Un matrimonio a sorpresa quello della cantante che ha raccontato da Fiorello che agli invitati ha detto che la festa doveva celebrare i suoi trent’anni dalla prima partecipazione a Sanremo. Si è mostrata così proprio vestita come nella kermesse musicale ai suoi esordi, per poi cambiarsi, indossare l’abito da sposa e sorprendere tutti.