Francesca Fialdini a rischio? Serena Bortone verso la domenica pomeriggio

Serena Bortone al posto di Francesca Fialdini? Clamoroso, tumulti in Rai

Da giorni si susseguono indiscrezioni e rumors sul futuro dei programmi Rai e l’ultima indiscrezione in ordine di tempo riguarda due conduttrici di punta di Rai1 Serena Bortone e Francesca Fialdini rispettivamente al timone di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì, e Da noi a ruota libera talk della domenica pomeriggio in onda dopo la Domenica In di Mara Venier. Il sempre informato sito di TvBlog, infatti, ha lanciato l’indiscrezione clamorosa sui tumulti in Rai che vedrebbero Serena Bortone prendere il posto di Francesca Fialdini. Pare infatti che la giornalista che per anni è stata volto di Agorà, lascerà la sua attuale fascia per sbarcare nella prossima stagione televisiva nel tardo pomeriggio di Rai1, attualmente occupato da Da noi a ruota libera, con un nuovo programma. Sarà davvero così?

Francesca Fialdini a rischio il suo futuro su Rai1? La conduttrice di Da noi a ruota libera verso Rai3

Tumulti e drastici cambiamenti dovrebbero attendere Rai1 per la stagione televisiva 2023/2024. Stando, infatti, alle indiscrezioni lanciate dal sito sopra menzionato, Serena Bortone sbarca nella domenica pomeriggio al posto della conduttrice toscana. Del resto le voci sulla chiusura di Oggi è un altro giorno e l’addio della conduttrice si susseguono da giorni e continuano a trovare conferme nelle indiscrezioni più recenti. Ma a questo punto cosa succede a Francesca Fialdini? Per lei sembra che non tutto sia perduto perché dovrebbe sbarcare su Rai3, non si sa in che giorno ne in fascia oraria ma potrebbe essere alla guida di un nuovo format magari basato proprio su Da noi a ruota libera (in cui domenica scorsa Claudio Lippi ha fatto una pessima battuta). Del resto la conduttrice a Rai3 è di casa visto che da tre edizioni conduce il docu-reality Fame d’Amore, trasmissione incentrata sui DCA di ragazzi e ragazze che ha ottenuto un ottimo riscontro sia di critica che di pubblico.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ne è sicura: “Non sarà epurato nessuno”

E dopo tutte le indiscrezioni di questi giorni che vedrebbero la conduttrice di Oggi è un altro giorno ‘epurata per motivi politici’, per ironia della sorte la Bortone ha smentito proprio oggi in diretta. Nel dettaglio, l’ospite Fabrizio Biggio ha confessato che a Viva Rai2 Fiorello e tutti gli altri hanno pensato di creare una nuova rete televisiva per tutti gli ‘epurati’. La conduttrice, però, ne ha approfittato per chiare: “Non sarà epurato nessuno, orsù.”