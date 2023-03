Francesca Fialdini l’ha rivelato solo ora: esperienza che le cambiò la vita

Da noi a ruota libera, la conduttrice: “Ribaltato le mie priorità”, cos’è successo anni fa

Tra poche ore, come ogni domenica, la conduttrice toscana sarà al timone del talk di Rai1 incentrato su storie di persone note o meno che hanno fatto girare la ruota della loro vita nel verso giusto. Invece, quando c’è stata una svolta nella sua di vita, Francesca Fialdini lo ha rivelato nei giorni scorsi alla rivista Credere ed è un’esperienza che risale a ben vent’anni fa. La Fialdini ha confessato che studiava da fuorisede a Roma ed un suo amico le propose di passare il Capodanno insieme ad Assisi. All’epoca lei aveva solo 21 anni ed il suo amico dovette insistere molto per convincerla ma ne valse la pena:

“Provai una felicità nuova, diversa e totalizzante [] Quell’esperienza ribaltò le mie priorità mettendo al primo posto le persone anziché le ambizioni professionali.”

Francesca Fialdini sui suoi programmi televisivi: “Devono avere a che fare con i miei valori”

Durante l’intervista la conduttrice di Da noi a ruota libera e Fame d’amore si è sbilanciata anche sui suoi programmi televisivi. Innanzitutto rivelando cosa la spinge ad accettare alcune conduzioni piuttosto che altre e poi confessando qual è secondo lei il ruolo della tv:

“Cerco di accettare progetti televisivi che abbiano a che fare con me e con i miei valori. La tv non deve e non può arrogarsi il compito di educare il pubblico però è indubbio che plasma l’immaginario collettivo promuovendo la cultura e la conoscenza. E questo non posso certo dimenticarlo quando sono in video.”

Ed in effetti la conduttrice toscana, oltre al talk domenicale, da quattro edizioni è al timone del docureality Fame d’Amore che si occupa di storie di ragazze e ragazzi vittime di DCA che, seguiti da un team di esperti, si spera possano presto uscire dal loro tunnel.

Ospiti di Da noi a ruota libera della puntata di oggi: chi ci sarà da Francesca Fialdini

Nel frattempo tra poche ore, per l’esattezza a partire dalle 17.20 circa, su Rai1 andrà in onda una nuova puntata del talk con tanti ospiti. Solo per fare un nome ci sarà Lino Guanciale, attore abruzzese amatissimo e volto di tante fiction di successo che lunedì 5 marzo tornerà in onda con Il commissario Ricciardi 2, serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e ambientata nella Napoli degli anni ’30. Ma interverranno anche il vincitore di Tale e Quale Sanremo Gilles Rocca, l’attore Fabrizio Biggio e l’attrice Eleonora Giorgi.