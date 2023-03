Ospiti Da noi a ruota libera 5 marzo: Francesca Fialdini avrà proprio loro

Francesca Fialdini ce l’ha fatta: tra gli ospiti del 5 marzo ci sarà Lino Guanciale

Domenica prossima dopo la Domenica In di Mara Venier andrà in onda il talk condotto dalla conduttrice toscana che pone al centro storie di gente più o meno nota che ha fatto girare la ruota della sua vita nel verso giusto. E dalle anticipazioni sugli ospiti di Da noi a ruota libera del 5 marzo si scopre che finalmente ci sarà in studio Lino Guanciale. Chi segue il talk di Rai1 sa che nelle scorse puntata l’ospitata in studio dell’attore abruzzese è sempre saltata o perché l’attore aveva il Covid o per altre ragioni adesso invece finalmente la Fialdini avrà in studio Guanciale che le concederà una lunga intervista e soprattutto parlerà del ritorno de Il commissario Ricciardi con la seconda stagione che andrà in onda a partire da lunedì 6 marzo.

Da noi a ruota libera, ricco parterre di ospiti: anticipazioni puntata del 5 marzo

L’elenco degli ospiti da Francesca Fialdini nella puntata del 5 marzo continua con un volto molto conosciuto dal pubblico di Rai1: Gilles Rocca. L’attore infatti è reduce dalla vittoria a Tale e Quale Sanremo, spin-off di Tale e Quale Show condotto sempre da Carlo Conti in cui i concorrenti si sono cimentati con l’imitazione di celebri cantanti della nota kermesse. Rocca, inoltre, in quest’ultimi anni ha collezionato vittorie perché in coppia con Lucrezia Lando ha vinto l’edizione del 2020 di Ballando con le stelle. E poi ancora nel talk di Rai1 sarà ospite per la prima volta Fabrizio Biggio, attore e comico che tutte le mattine affianca Fiorello nel varietà mattutino Viva Rai2. E poi infine ci sarà l’attrice Eleonora Giorgi che durante l’intervista parlerà della sua lunga amicizia con Lucio Dallo che proprio domani, 4 marzo, avrebbe compiuto 80. Questi dunque sono gli ospiti della puntata di domenica prossima.

Anticipazioni talk di Rai1: svelati tutti gli ospiti di Francesca Fialdini

L’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera della puntata di domenica prossima, quindi, vede protagonisti Lino Guanciale, Eleonora Giorgi, Gilles Rocca e Fabrizio Biggio. Il talk andrà in onda a partire dalle 17.20 circa su Rai1. Nella scorsa puntata, invece, la conduttrice toscana ha voluto dire la sua su certi modi di fare di alcune influencer, perdendo la pazienza con chi mercifica i propri figli ed è sembrata lanciare una frecciata a Chiara Ferragni.