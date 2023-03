Francesca Fialdini in prima serata: voci sul futuro, addio alla domenica?

Conduttrice di Da noi a ruota libera pronta per un nuovo programma: quando partirà

L’ufficialità è arrivata! Francesca Fialdini sarà presto al timone di un altro programma e a confermarlo è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del numero in uscita del settimanale Oggi. A quanto pare la conduttrice toscana sarebbe “stimata dai potenti in Vaticano e da quelli al settimo piano di viale Mazzini”. Nella rubrica “Forse no tutti sanno che” il noto giornalista ha anticipato che il volto della domenica pomeriggio di Rai1 sarà presto impegnata su Rai3 in prima serata. Proprio così! Sarà lei infatti, in base a quanto annunciato sulla rivista, a condurre il programma Le ragazze, che ha avuto al timone in precedenza Gloria Guida. Un gran colpo per la 43enne che è ormai una delle conduttrici più amate in casa Rai. Fa infatti compagnia al pubblico subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Il suo programma in prima serata su Rai3 partirà il 10 aprile, in base quanto riportato dalla rivista su citata.



Francesca Fialdini mette a segno un nuovo record: sei programmi per lei in questa stagione televisiva

Sulle pagine del settimanale su citato, Alberto Dandolo ha definito la conduttrice di Da noi a ruota libera un ero e proprio “asso pigliatutto” in casa Rai. Le ragazze sarà infatti il suo sesto impegno stagionale. Ha infatti condotto di recente Lo zecchino d’oro e Junior Eurovision Song Contest. Sulla terza rete ha condotto Fame d’amore in seconda serata e il Premio Campiello. Insomma un bel colpo per la presentatrice toscana che partirà lunedì 10 aprile con un altro programma di spicco, pronta ad emozionare e intrattenere il pubblico a casa che la premia costantemente con gli ascolti.

Conduttrice dice addio alla domenica di Rai1? Ecco chi potrebbe sostituirla

In questi giorni si sono susseguite anche le voci su un possibile addio di Francesca Fialdini alla trasmissione Da noi a ruota libera. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Tvblog che ha parlato di un possibile passaggio di testimone tra volti di punta di Rai1. La domenica pomeriggio della prima rete potrebbe infatti vedere come protagonista Serena Bortone, impegnata dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai1 con Oggi è un altro giorno. In base all’indiscrezione lanciata la conduttrice toscana potrebbe perciò perdere il suo posto nella domenica pomeriggio. Sarà veramente a rischio la sua poltrona? Si tratta però ovviamente soltanto di rumors, al momento ancora nessuna certezza e nessuna dichiarazione da parte delle dirette interessate.