Francesco Vecchi denuncia in diretta a Mattino Cinque: “C’è esasperazione”

Federica Panicucci inizia la puntata non nascondendo tutto il suo stupore: “Storia che ha davvero dell’incredibile”

La puntata di oggi di Mattino 5 è iniziata come al solito con la popolare conduttrice ed il suo collega Francesco Vecchi impegnati a salutare gli spettatori a casa e augurare loro un buon giovedì. Successivamente ha preso la parola la presentatrice, che con il sorriso sulla bocca non ha nascosto di essere rimasta stupita da una notizia, che ha dato il via alla puntata di oggi:

“Iniziamo subito con il raccontare una storia che ha davvero dell’incredibile…Andiamo in Sicilia…”

Poco dopo ha preso la parola proprio il collega, il quale ha anticipato che l’argomento del giorno è legato ai furti.

Francesco Vecchi fa una rivelazione in diretta: “C’è sicuramente dell’esasperazione”

Successivamente il conduttore di Mattino Cinque ha spiegato al pubblico a casa che spesso e volentieri ha trattato argomenti legati alla sicurezza, ma visto tutto ciò che sta succedendo ultimamente forse è meglio parlare dell’esasperazione delle tante vittime che quotidianamente subiscono furti:

“Noi ultimamente raccontiamo non solo l’aspetto della sicurezza, ma anche l’esasperazione per la serialità degli episodi, della microcriminalità…”

Il presentatore, che ieri ha dato ampio risalto al terremoto in Molise, ha quindi fatto presente di essere venuto a conoscenza che c’è addirittura un imprenditore che ha subìto ben 43 furti in un solo mese: “Cioè più di uno al giorno…” E Federica Panicucci ancora al suo fianco non ha potuto nascondere lo stupore: “Mamma mia…Addirittura…” Poco dopo Vecchi ha quindi lanciato il servizio per fare il punto su tutta questa intricata faccenda.

Il conduttore basito per quello che è successo ad un imprenditore: “Ma com’è possibile?”

Una volta finita la clip ha ripreso la parola Francesco Vecchi, che si è immediatamente collegato in diretta proprio con il suddetto imprenditore che ha subìto tutti questi furti in un solo mese. Prima però di dargli la parola non ha certo fatto mistero che nel momento in cui ha letto questa notizia incredibile è rimasto davvero senza parole:

“Ma com’è possibile 43 raid in meno di un mese? Oltretutto il danno è stato superiore alla refurtiva…”

E’ poi intervenuta l’inviata che ha confermato tutto, aggiungendo che il signore ha sporto ben 43 denunce nei confronti di queste persone che hanno preso d’assalto i suoi distributori in questi ultimi 30 giorni. Il suddetto imprenditore ha quindi rivelato che ormai è arrivato allo stremo delle forze: “Anche i nostri dipendenti sono a serio rischio…Purtroppo non riusciamo a pagare più gli stipendi…E qualcuno riceverà la lettera di licenziamento…” Subito dopo il presentatore di Mattino 5 ha voluto chiedere un’opinione su questa vicenda ai suoi ospiti in studio ed in collegamento. Prima di chiudere questo argomento ha rivelato che continuerà a tenere i fari ben accesi in attesa di novità.