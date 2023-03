Francesco Vecchi allibito a Mattino 5: “Polemiche scoppiano pure a Pasqua”

Mattino Cinque, il conduttore rimasto basito in diretta: “Adesso scoppiano le polemiche pure a Pasqua”

Francesco Vecchi ha iniziato la puntata di oggi del suo rotocalco mattutino in onda su Canale 5 parlando di un tema molto spinoso che sta preoccupando un po’ tutti: la situazione complicata delle banche nel mondo. Finito questo blocco il conduttore ha rivelato che in questi giorni è rimasto colpito in particolare da una news:

“Ora le polemiche arrivano anche a Pasqua…Di solito è nel periodo di Natale che si parla di presepe sì, presepe no…Oppure se la scuola deve essere laica o deve raccontare le nostre origini…”

Fatta questa dovuta premessa il presentatore ha rivelato che in questi giorni a Pennabilli in Emilia Romagna è successa una cosa che ha davvero dell’incredibile.

Francesco Vecchi spiazzato da una notizia: “Vietato al sacerdote di benedire una scuola”

Successivamente il conduttore di Mattino 5 ha rivelato che in questi giorni un Preside di una scuola in un piccolo paesino in Emilia Romagna ha vietato al sacerdote di benedire la scuola per il classico rito legato alla Pasqua:

“Un preside ha vietato l’ingresso nella sua scuola al sacerdote…Non gli ha permesso di fare la benedizione…”

Il collega di Federica Panicucci, il quale venerdì scorso ha lanciato un avvertimento, ha quindi dichiarato che ovviamente le polemiche sono divampate, tanto che lo stesso Sindaco è stato costretto ad intervenire per obbligare il Preside a far entrare il sacerdote a scuola per la benedizioni di rito: “E’ intervenuto il Sindaco obbligando la scuola alla benedizione…” Fatta questa dovuta introduzione il presentatore ha quindi lanciato il servizio per fare il punto della situazione.

Il conduttore non lo nega in diretta: “Mi è sfuggita questa notizia”

Finito il suddetto servizio ha ripreso subito la parola Francesco Vecchi, che si è collegato con il suo inviato sul posto per sondare il sentimento della comunità del paesino in Emilia Romagna: “Che si dice lì?”. Quest’ultimo ha subito tenuto a dichiarare che questo Comune è fortemente a matrice cristiano – cattolica. Poco dopo ha intervistato il Sindaco di Pennabilli, il quale ha spiegato nel dettaglio la faccenda:

“Nel comune a fianco è stata vietata la benedizione…Ho imposto tramite ordinanza che venisse dato il lasciapassare ai sacerdoti per fare questa benedizione…”

Il presentatore di Mattino Cinque è quindi intervenuto, asserendo di essersi perso un dettaglio importante su tutta questa vicenda: “Mi è sfuggito…Al Comune al fianco al suo è stata vietata…Quindi questa notizia è arrivata alle cronache non perchè la benedizione è stata vietata, ma perchè lei Sindaco ha fatto un’ordinanza…” Si è poi aperto il dibattito su questo argomento e ogni ospite ha espresso la sua opinione. Insomma la Pasqua non è ancora arrivata, ma le polemiche sono già divampate.