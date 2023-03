Il paradiso delle signore, Emanuele Caserio svela: “Ecco cosa accadrà a Salvo”

Scritto da Liliana Morreale , il Marzo 14, 2023 , in Soap

Anticipazioni Il paradiso delle signore, l’attore di Salvo ammette: “Visto di tutti colori”

Da lunedì al venerdì i telespettatori di Rai1 seguono le appassionanti vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese. E uno dei personaggi veterani della soap è Salvo Amato che ha il volto di Emanuel Caserio. Nel corso delle varie stagioni il giovane barista siciliano ne ha viste tante soprattutto dal punto di vista sentimentale. Adesso a fare il punto su come è cambiato in questi anni Salvo del Paradiso delle signore e cosa lo attende in futuro, ci ha pensato l’attore stesso attraverso un’intervista a RadioCorriere.it in cui ha rivelato:

“È un po’ inciampato un po’ come ha fatto nella vita reale un po’ come nella vita reale. Ha conosciuto l’amore, si è sposato, si è lasciato, è stato tradito, ne ha visto di tutti i colori. In questo periodo è appagato dalla sua professione.”

Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio si confessa a cuore aperto: “A volte sono un po’ cupo”

L’attore durante l’intervista non si è sbilanciato molto con le anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore, non ha svelato cosa succederà tra Salvo ed Elvira, ne cosa si nasconda nel suo passato ed in quello della famiglia Rizzo, Palma e Francesco. Tuttavia, Caserio si è confessato a cuore aperto su se stesso, rivelando che tipo di ragazzo è:

“Un ragazzo lunatico a tratti solare e altre volte un po’ cupo. Una persona che non si annoia e non si accontenta a cui piace dipingere, cantare, immergersi nella natura, un Peter Pan.”

Mentre per quanto riguarda i suoi colleghi di set ha confessato che dopo molti anni sono ormai una grande famiglia e c’è un ottimo rapporto anche con la produzione. E tra tutti i colleghi è più legato soprattutto con Pietro Genuardi (Armando) e Chiara Russo (Maria).

Emanuel Caserio rivela: “La prima scena della soap l’ho girata con Agnese e Tina”

Infine, l’attore ha rivelato durante l’intervista anche se si ricorda la prima scena girata per la soap: si trattava dell’arrivo della famiglia Amato a Milano dalla Sicilia e con lui c’erano Antonella Attili (Agnese) e Neva Leoni (Tina) che nella soap impersonano sua madre e sua sorella. Per quanto riguarda la trama delle prossime puntate de Il paradiso delle signore, dagli spoiler si scopre che non mancheranno i colpi di scena, Umberto ha un piano contro Vittorio e ci sarà l’arrivo di una misterioso ragazza.