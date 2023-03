Il paradiso delle signore, Francesca Del Fa svela: “Irene non è come sembra”

Anticipazioni Il paradiso delle signore: “Irene ha paura di lasciarsi andare”, parla l’attrice

Pochi personaggi sono presenti nella soap di successo di Rai1 sin dalla prima stagione daily e tra questi c’è la Venere poi diventata per un breve periodo capocommessa Irene Cipriani. La giovane che rappresenta lo stereotipo della ragazza bella e viziata ha il sogno di diventare la moglie mantenuta di una uomo ricco ed altolocato ma di lei, invece, si è invaghito il capomagazziniere Alfredo. Non senza alti e bassi la loro relazione sta andando avanti anche se la Venere si vergogna di lui e vorrebbe mantenere nascosta la loro relazione. Ma cosa succederà nelle prossime puntate del Paradiso ad Alfredo e Irene? In attesa di scoprirlo degli spoiler, l’attrice Francesca Del Fa in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv ha tratteggiato meglio il suo personaggio:

“Ha paura di lasciarsi andare, questa è la verità. I suoi atteggiamenti in apparenza cinici non sono dovuti alla cattiveria.”

“Irene farà penare Alfredo”: spoiler di Francesca Del Fa sulle trame prossima stagione

Durante l’intervista la bravissima attrice toscana ha difeso il suo personaggio spiegando che il suo apparente cinismo è dovuto ai traumi che ha subìto, ha perso la madre ed ha un pessimo rapporto con il padre. Tutto questo l’ha resa chiusa e propensa a costruire e alzare muri nei confronti degli altri per difendersi e per paura che la possano ferire. L’attrice inoltre ha fornito delle anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore che andrà in onda a partire da settembre. E gli attori del cast torneranno sul set a maggio per girare le nuove puntate. Cosa succederà all’amore tra Irene e Alfredo?

“Conoscendo Irene farà penare il povero Alfredo, lo metterà alla prova in mille modi diversi. Lui non è ricco e non è un principe azzurro ma non è quello il problema.”

ha anticipato la Del Fa.

Il paradiso delle signore puntate di settembre, l’attrice: “Curiosa di scoprire cosa ne sarà di Alfredo e Irene”

E mentre di recente Gabriele Anagni ha fornito delle anticipazioni su come finisce tra Alfredo e Irene, Francesca Del Fa ha concluso l’intervista al noto settimanale incuriosendo non poco i telespettatori sulle puntate dell’8^ stagione che andranno in onda a settembre: “Sono ancora più curiosa di scoprire che cosa ne sarà di lei e della sua storia d’amore con Alfredo.” L’appuntamento con le nuove puntate della soap è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 circa su Rai1.