Linea Verde, Beppe Convertini l’ha rivelato solo ora: “Toccato profondamente”

Beppe Convertini fa confessione emozionante: “Procida mi ha toccato profondamente”

Il conduttore di Linea Verde, storica trasmissione di Rai1 che ogni domenica all’ora di pranzo porta i telespettatori a scoprire posti meravigliosi, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Gente in cui ha rivelato qual è il luogo che più di tutti lo ha stupito e colpito e perché:

“Sicuramente Procida mi ha toccato profondamente. A iniziare dal porto seicentesco così pieno di archi e gradinate, passando per i procidani così fieri della loro isola e legati ai valori. Qui mi sono stupito ritrovando i luoghi raccontati da Elsa Morante ne L’isola di Arturo e le spiagge del film Il postino di Troisi.”

Il conduttore pugliese, inoltre, ha aggiunto che ogni luogo che visitato gli ha lasciato qualcosa ma soprattutto è rimasto folgorato dai racconti e dalle esperienze di vita delle persone che ha incontrato.

Linea Verde, il conduttore rivela: “Il mio libro l’ho dedicato ai miei genitori”

Non solo in televisione, Beppe Convertini presto sbarcherà in libreria con Paesi Miei- In viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia. Il libro è una sorta di diario emozionale suddiviso per regioni dove il conduttore ha voluto soprattutto mettere in risalto i suoi ricordi e le sue emozioni provati nelle varie tappe durante il programma. Nella lunga intervista concessa al magazine, inoltre, Convertini ha anche rivelato commosso a chi è dedicata questa sua opera:

“L’ho dedicato a mia mamma Grazia ed a mio papà Donato che non c’è più da quando io avevo 17 anni. Loro non hanno praticamente mai viaggiato e quindi questo libro l’ho voluto scrivere pensando a chi non ha modo di viaggiare oppure può farlo poco. Mi piace immaginarlo come un piccolo stimolo per imparare a conoscere il nostro meraviglioso Paese.”

E poi ha elencato alcuni dei suoi luoghi del cuore come Martina Franca, in Puglia e poi Mozia, in Sicilia.

Beppe Convertini tra luoghi del cuore e posti meravigliosi del nostro Paese

Nell’intervista rilasciata al magazine Gente, il conduttore Rai ha descritto con passione ed emozione i luoghi da lui visitati invogliando i lettori e viaggiare e soprattutto visitare le bellezze del nostro Paese che ha raccolto nel suo libro. Il conduttore, inoltre, che tra poco sarà al timone di una nuova puntata di Linea Verde su Rai1, di recente ha rivelato quali sono i suoi sogni professionali dicendosi pronto per nuove sfide come il teatro, il cinema o la radio.