Massimiliano Ossini, record ascolti: per Unomattina picchi di oltre il 25%

Ascolti tv 1 marzo: un altro record per Unomattina dopo il boom della settimana sanremese

Ascolti sempre più alti per la fortunata edizione di quest’anno del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini, padrone di casa in solitaria della trasmissione dopo la stagione estiva del 2022 che lo ha visto affiancato dalla giornalista Maria Soave. Da settembre, lo ricordiamo, il format ha cambiato la sua durata e Ossini è diventato l’unico volto della trasmissione, ottendo settimana dopo settimana e mese dopo mese, un riscontro sempre maggiore di pubblico, tanto da portare la curva dello share di Rai1 a livelli superiori alle aspettative. Dopo i record della settimana di Sanremo, che hanno premiato tutto il daytime del primo canale, ieri la trasmissione ha registrato di nuovo dati da incorniciare, con una media di share superiore al 22% e picchi di quasi 25 punti e mezzo, come riportiamo al dettaglio nel secondo paragrafo.

Unomattina al 22.51% di share: 10 punti in più per Massimiliano Ossini rispetto al programma precedente

Con una media superiore a 1milione di telespettatori (il dato esatto è di 1milione 49mila spettatori), la puntata andata in onda ieri, mercoledì 1 marzo 2023, della trasmissione di Massimiliano Ossini ha ottenuto una media di share di 22 punti e mezzo, con picchi arrivati addirittura al 25.39: trattasi di un record assoluto che attesta la buona riuscita del lavoro che il conduttore sta portando avanti, non senza difficoltà, da 6 mesi, con un traino molto debole (ci riferiamo all’edizione del TG1 del mattino che precede la diretta) e, come se non bastasse, l’attenzione che da dicembre il pubblico sta mostrando per lo show di Fiorello, che su Rai2 si sta rivelando la punta di diamante delle prime ore della giornata, volando in ascolti. Da sottolineare, a proposito del traino, che ieri Massimiliano ha fatto salire la curva dello share di ben 10.4 punti rispetto al TG1 Mattina, che si è fermato al 12.11% di share. Nonostante il debole traino e la forte concorrenza (anche e soprattutto quella di Mattino Cinque), la mattinata di Rai1 è leader dell’intera giornata, realizzando il dato d’ascolto migliore sull’intero daytime, pomeriggio compreso.

Da Unomattina a Linea Bianca: sabato il conduttore sarà in Val di Fassa, nel Trentino

Finirà domani l’ennesima settimana di successo per Unomattina, dopo la quale Massimiliano Ossini (ieri scosso per la strage avvenuta in Grecia) sarà in video con un’altra puntata di Linea Bianca, che vedremo sabato alle 14.00 sempre su Rai1. L’appuntamento del 4 marzo è stato girato in Val di Fassa, nel Trentino Alto Adige: con la collega Giulia Capocchi e la guida alpina Lino Zani, Massimiliano esplorerà Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada, ma anche i dintorni di Moena, comune simbolo della cultura ladina nel cuore delle Dolomiti, tra le piste di sci di San Pellegrino – Alpe Lusia.