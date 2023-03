Ospiti Da noi a ruota libera 19 marzo: puntata speciale per Francesca Fialdini

Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del 19 marzo: puntata speciale per la conduttrice

Dopo la Domenica In di Mara Venier andrà in onda il talk di Francesca Fialdini con un ricco parterre di ospiti come ogni settimana per quella che sarà una puntata speciale. Infatti domani è il 19 marzo, la Festa del Papà e per l’occasione nel talk di Rai1 ci saranno due papà molto diversi tra di loro. Il primo è il conduttore Claudio Lippi, assente da un po’ dal piccolo schermo dopo decenni di carriera, il conduttore interverrà insieme alla figlia Federica, concederà una lunga intervista sbilanciandosi su vita privata e professionale e ci sarà anche un momento molto toccante nel corso della chiacchierata.

L’altro papà che nel giorno della sua festa interverrà tra gli ospiti di Da noi a ruota libera è Ugo Bressanello. L’uomo è portatore di una storia molto emozionante e profonda, infatti, ha lasciato la sua carriera da manager di successo per creare una associazione che si occupa di bambini in difficoltà diventando per questi giovani con storie difficili e complesse una sorta di secondo papà. La conduttrice toscana, punta sempre nel suo talk a mescolare i vari racconti di gente nota e apprezzata con le storie che riguardano persone comuni ma che artefici di scelte straordinarie che hanno fatto ‘girare la ruota’ non solo della loro vita ma soprattutto di quelle degli altri nel senso giusto. Nel salotto di Rai1, poi, interverrà anche l’attrice Barbara Foria già intervenuta di recente ad Oggi è un altro giorno nei panni di Serena Bortone. La comica napoletana porterà la sua allegria ed il suo divertimento per parlare anche del suo spettacolo teatrale Volevo nascere scema per non andare in guerra.

L’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 19 marzo, infine, si conclude con l’attrice e conduttrice Barbara De Rossi che concederà una lunga intervista sbilanciandosi tra carriera e vita privata. Claudio Lippi, Barbara Foria, Ugo Bressanello e Barbara De Rossi sono tutti gli ospiti del programma di Rai1 nell’appuntamento di domani a partire dalle 17.20 circa. Nella scorsa puntata, invece, c’è stata un’incredibile irruzione in studio.