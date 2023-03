Salvo Sottile, disturbata la diretta. Guardì all’ospite: “Spenga il telefono”

I Fatti Vostri, problema durante la diretta. Michele Guardì interviene: “Deve spegnere il cellulare”

Si è aperta con la tradizionale rubrica giornalistica dedicata alle notizie delle ultime ore la puntata de I Fatti Vostri andata in onda oggi, mercoledì 8 marzo 2023, dove il padrone di casa Salvo Sottile, dopo i saluti iniziali, ha raggiunto Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, commentando con lui alcune delle principali notizie uscite sui giornali tra ieri e oggi. E proprio durante lo spazio con Papetti, i telespettatori hanno notato il classico disturbo da interferenza telefonica, se così possiamo definirlo, e si è capito che in studio ci fosse qualche problema. Non solo il pubblico a casa ha avvertito il disturbo: anche il conduttore è apparso, per alcuni secondi, un po’ confuso e perplesso, guardando al di là delle telecamere, probabilmente in attesa di ricevere indicazioni da parte degli autori per capire cosa stesse accadendo. E’ durato per qualche minuto il problema, fin quando dalla regia è intervenuto Michele Guardì, che ha costretto il giornalista a spegnere il cellulare, facendo quindi capire che il problema è partito da lui.

“Spenga il suo telefonino”, Michele Guardì riprende in diretta l’ospite de I Fatti Vostri

Stava parlando della tragedia avvenuta ieri a Guidonia Motecelio, ossia lo scontro e la caduta di due velivoli, l’ospite di Salvo Sottile quando è stato ripreso dal regista de I Fatti Vostri, che lo ha costretto a spegnere il cellulare: interrompendolo, Guardì dalla regia gli ha detto “Chiedo scusa, direttore deve spegnere il suo telefonino”. Sorpreso, probabilmente perchè non sapeva che fosse proprio il suo cellulare ad aver causato il disturbo (non si è sentito squillare, perciò probabilmente aveva disattivato la suoneria), il giornalista ha subito estratto il telefono dalla tasca interna della giacca, spegnendolo. Un po’ imbarazzato, Salvo Sottile ha provato a ‘discolpare’ il collega, per rimediare un po’ alla gaffe, dicendo: “Può capitare…”.

Salvo Sottile e la gaffe dell’ospite in diretta a I Fatti Vostri: “Spegni il cellulare con calma”

Mentre cercava di spegnere prima possibile il telefono, Papetti si è inevitabilmente ‘distratto’, motivo per il quale il conduttore de I Fatti Vostri (che qualche giorno fa si è commosso) ha preso la parola al suo posto, continuando a commentare l’incidente aereo avvenuto ieri nel Lazio, nel frattempo tranquillizzandolo dicendogli: “Tu intanto spegni il cellulare con calma”. A quel punto la regia ha staccato del tutto l’inquadratura sull’ospite, facendo un primo piano di Sottile e successivamente trasmettendo anche alcune immagini del disastro avvenuto ieri. Tutto è tornato alla normalità pochi secondi dopo, quando Roberto Papetti ha ripreso la parola senza più avere il cellulare in mano.